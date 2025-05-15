- 22:26 Секрети вибору ідеальної сумки на кожен день: деякі нюанси вас здивують
- 21:59 Модний смаколик з фініків: готується буквально за хвилину
- 21:00 Застосуйте для поливу помідорів пластикову пляшку: ефект дійсно вражає
- 20:36 Осиротіли дві доньки: на Покровському напрямку загинув колишній поліцейський
- 20:09 Яскрава візитівка весни: готуємо салат зі спаржею
- 19:58 Терезам — «Колесо Фортуни», Рибам — «Мир», а Тельцям — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 16 травня
- 19:56 Вартість холодної води може зрости до 200 грн за куб: Попенко пояснив, кого з українців змусять платити більше
- 19:53 Потап з пляшкою в руці натякнув на відкриття нового ресторану та побував у паралельній реальності
- 19:47 Заморозки залишили українців без фруктів: які з них можуть різко подорожчати влітку
- 19:19 У росії впав експорт товарів, проте є одне серйозне «але»
- 19:16 Гетманцев закликає НБУ, Мінфін та банки вирішити багаторічну проблему кредитування військових: що відомо
- 19:02 Далеко до виплат суддям та прокурорам: стало відомо, яку пенсію отримують Василь Зінкевич та Софія Ротару
Додаткова грошова допомога для пенсіонерів: у ПФУ назвали ще одне джерело виплат
Для переважної більшості українських пенсіонерів пенсії — це головне джерело надходжень коштів. Адже механізми накопичень та інвестування в країні поки не отримали потрібного поширення.
Водночас українські пенсіонери можуть отримувати додаткову грошову допомогу не лише у вигляді надбавок та доплат до пенсії, а й адресних благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.
Йдеться про те, що будь-яка фізична чи юридична особа може зробити благодійну пожертву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду як на рахунок усіх пенсіонерів, так і на рахунок конкретної особи.
Суму благодійної пожертви визначає сам благодійник — це може бути будь-яка сума: 1000, 5000, 20000 гривень.
Втім, навіть якщо пожертва адресна, пенсіонер отримає не всю суму, а лише 70%. Решта 30% піде на фінансування всіх пенсій.
Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 10 000 грн, пенсіонер отримає 7 000 грн.
Зробити пожертву можна, скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.
Звичайно, ПФУ дав «цінну» пораду пенсіонерам, але краще, певно, було б, якби установа пояснила, як саме людям на заслуженому відпочинку шукати благодійників. А ще краще — якби ФПУ сам збирав кошти від іноземних та українських благодійників та перенаправляв їх на виплату пенсій — адже до держави більше довіри, ніж до одиноких людей на заслуженому відпочинку.
Нагадаємо, останнім часом багатьом пенсіонерам почали затримувати виплату пенсій, тому у ПФУ порадили, що робити у таких випадках.84
Читайте нас у Facebook