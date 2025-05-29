Частина киян може отримати виплати на суму від 10 до 40 тисяч грн: кому влада заплатить такі гроші

Під час війни влада і благодійники намагаються підтримувати громадян матеріально: так, на Кіровоградщині жителі одного з міст можуть отримати по 10 800 грн допомоги, але реєстрація на виплату, на жаль, відбуватиметься тільки завтра, 30 травня.

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На більші суми можуть розраховувати і жителі Києва, чиє житло постраждало від обстрілу росіян. Про це повідомили в КМВА.



Навіть більше: в за великим рахунком, кияни, які постраждали від російських обстрілів, можуть оформити кілька видів фінансової допомоги.

Йдеться про програму «Турбота. Назустріч киянам» (матеріальна допомога від міста у розмірі 10 000 грн, звертатися до управлінь соціальної та ветеранської політики вашої РДА).

Потрібні документи:

- паспорт та ІПН власника;

- документ про право власності;

- акт обстеження (видає керуюча компанія протягом декількох днів після обстеження квартири);

- довідка з банківськими реквізитами.

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2. Допомога від депутатів Київради

Можна звернутись до будь-якого депутата Київради в своєму районі, орієнтовна сума виплати — 10 000 грн.

3. Також діє програма «єВідновлення» через застосунок «Дія»

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Усім, чиє житло постраждало, потрібно подати повідомлення про пошкодження через застосунок «Дія».

«Якщо ваше майно ще не внесено до Державного реєстру речових прав, а застосунок не приймає повідомлення — необхідно звернутись до ЦНАПу або нотаріуса, щоб внести дані до реєстру. Більше про єВідновлення за посиланням (- https://erecovery.diia.gov.ua/)»,— говориться в повідмленні.

4. Якщо житло буде визнано непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога в розмірі 40 000 грн для оренди тимчасового житла, а також щомісячна допомога в розмірі 20 000 грн до моменту відновлення вашого помешкання, але не довше ніж протягом одного року.

А про те, в якому стані знаходиться житловий фонд столиці навіть без влучання дронів чи ракет, показав випадок з обвалом балкона, на якому випадково перебував американський режисер Кріс Волтерс.

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