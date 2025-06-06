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Україна U21 на 90+2-й хвилині вирвала перемогу над Іспанією перед від'їздом на Євро-2025: відеоогляд матчу
У п'ятницю, 6 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21) провела генеральну репетицію перед стартом у фінальному турнірі Євро-2025 в Словаччині. На стадіоні «Санто Домінго» у місті Алькоркон підопічні Унаї Мельгоси провели спаринг зі ще одним учасником чемпіонату Європи — «молодіжкою» Іспанії та вперше з 1993 року відсвяткували перемогу над грізним суперником.
Іспанія U21 — Україна U21 — 0:1
Україна: Нещерет (Єрмаков, 46), Вівчаренко, Михавко, Козик, Роман (Батагов, 64), Бражко, Рубчинський (Царенко, 76), Очеретько, Волошин (Квасниця, 76), Брагару (Велетень, 83), Ванат (В'юнник, 64).
Гол: Квасниця (90+2).
Нагадаємо, що за підсумками жеребкування підопічні Унаї Мельгоси зіграють на Євро-2025 у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошиці — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями. З групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 у першому спарингу на іспанському зборі розгромила «молодіжку» «Мурсії».
Фото uaf.ua41
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