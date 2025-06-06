41.07 / 41.62 47.08 / 47.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Україна U21 на 90+2-й хвилині вирвала перемогу над Іспанією перед від'їздом на Євро-2025: відеоогляд матчу

23:27 6 червня 2025
Іспанія U21&nbsp;— Україна U21

У п'ятницю, 6 червня, молодіжна збірна України з футболу (U21) провела генеральну репетицію перед стартом у фінальному турнірі Євро-2025 в Словаччині. На стадіоні «Санто Домінго» у місті Алькоркон підопічні Унаї Мельгоси провели спаринг зі ще одним учасником чемпіонату Європи — «молодіжкою» Іспанії та вперше з 1993 року відсвяткували перемогу над грізним суперником.

Іспанія U21 — Україна U21 — 0:1

Україна: Нещерет (Єрмаков, 46), Вівчаренко, Михавко, Козик, Роман (Батагов, 64), Бражко, Рубчинський (Царенко, 76), Очеретько, Волошин (Квасниця, 76), Брагару (Велетень, 83), Ванат (В'юнник, 64).

Гол: Квасниця (90+2).

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що за підсумками жеребкування підопічні Унаї Мельгоси зіграють на Євро-2025 у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошиці — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями. З групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 у першому спарингу на іспанському зборі розгромила «молодіжку» «Мурсії».

Фото uaf.ua

РЕКЛАМА

41

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Навантаження ракети Taurus

Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні

як позбутися попелиці

Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки

відключення світла

Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень

Дзеркальна дата, фото інтернет

«Дзеркальна дата» 06.06: перед ким сьогодні відкриються двері до щастя

Наступний матеріал
Новини партнерів