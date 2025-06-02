Україна U21 розгромила своїх іспанських однолітків в «секретному» спарингу: відеоогляд матчу

Молодіжна збірна України (U21) з футболу, яка незабаром зіграє у фінальному турнірі Євро-2025 у Словаччині, провела на зборі в Іспанії товариський матч проти своїх однолітків із Мурсії, розгромивши суперника — 4:0.

ВІДЕО ДНЯ

Команда Унаї Мельгоси «засекретила» цей спаринг, навіть не оприлюднивши склад команди. Відомо лише, що влучними ударами у нашій команді відзначились Богдан В'юнник із польської «Лехії», динамівці Владислав Ванат та Назар Волошин, а також Владислав Велетень із «Колоса».

Перед стартом чемпіонату Європи наша молодіжка 6 червня в Алькорконі проведе останній товариський матч проти молодіжної збірної Іспанії.

Як відомо, за підсумками жеребкування підопічні Унаї Мельгоси зіграють на Євро-2025 у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошиці — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями. З групи до плей-оф вийдуть дві найкращі збірні.

РЕКЛАМА

На минулому молодіжному чемпіонаті Європи у 2023 році Україна під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст молодіжної збірної України вразив кохану незвичайним подарунком.

Фото uaf.ua

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook