Україна U21 отримала суперників у фінальному турнірі Євро-2025: підсумки жеребкування у Братиславі

У вівторок, 3 грудня, у будівлі Словацької філармонії «Редута» у Братиславі відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних команд, путівку на який виборола збірна України.

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Підопічні іспанця Унаї Мельгоси зіграють у квартеті D разом із командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. 12 червня Україна U21 зустрінеться у Прешові з данцями, 15-го у Кошице — з фінами та 18-го у Прешові — з голландцями.

Інші квартети Євро-2025 сформували:

Група А. Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія.

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Група В. Чехія, Англія, Німеччина, Словенія.

Група С. Португалія, Франція, Польща, Грузія.

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Нагадаємо, що Євро-2025 за участю 16 команд пройде з 11 по 28 червня на стадіонах восьми міст Словаччини (Братислава, Трнава, Дунайська Стреда, Нітра, Тренчин, Жиліна, Кошице, Прешов). З кожної групи до плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні.

Нагадаємо, що на Євро-2023 молодіжна збірна України, яку очолював Руслан Ротань, дійшла до півфіналу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» в рамках підготовки до Євро-2025 зіграла внічию з Португалією і врятувалася від поразки в матчі з Італією.

Фото uefa.com

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