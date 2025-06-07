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У Бельгії невідомі жорстоко розправилися із родиною українського військового
Нещодавно в Німеччині земельний суд Мангайма засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство у березні 2024 року українки та її матері, а також за викрадення маленької дитини, заради якої пара і пішла на злочин.
А зараз в Бельгії суд міста Левен розпочав розслідування вбивства українок. Як пише vrt.be, напередодні в населенному пункті Хаасроде горів будинок. В ньому знайшли 46-річну жінку та 6-річну дівчинку. Вони обидві мали ножові поранення. А будинок, як стверджується, був підпалений.
Правоохоронці з'ясували, що на момент прибуття екстрених служб жінка була вже мертвою. Її доньку спробували реанімувати, але зусилля медиків були марними — вона також померла. Так що Левенська державна прокуратура розслудує справу про подвійне вбивство.
Родина — мати, донька та 16-річний син — жила в Бельгії вже три роки, а їхній батько воює. Юнак на момент пожежі був у школі.
«Смерть маленької дитини впливає на всю громаду, і, звичайно, також на школу. Я дуже вдячний аварійно-рятувальним службам, які швидко прибули на місце події, а також за зусилля команди та всіх наших співробітників, які брали участь у цих складних обставинах», — сказав виконувач обов'язки мера Френсіс Ван Бісбрук.
Нагаадаємо, що раніше в Чехії вбили україанця — колишній військовий став свідком конфлікту молодої пари та вирішив заступитися за дівчину. Розпочалася перепалка, під час якої один із хлопців вдарив ветерана по голові важким предметом.
Фото з сайту www.vrt.be501
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