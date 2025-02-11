У Німеччині ухвалили вирок у гучній справі про вбивство двох українок з метою викрадення дитини

У березні 2024 року на березі Рейну у німецькому місті Хоккенхайм (земля Баден-Вюртемберг) знайшли тіло 27-річної біженки з України, яка вважалася зниклою безвісти. У поліції були підстави вважати, що її вбили та намагалися спалити, а дитину загиблої викрали. Невдовзі в рибальському озері поблизу Бад-Мінгольсхайма (округ Карлсруе) було знайдено тіло 51-річної матері вбитої. Її смерть також була насильницькою.

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Тоді ж поліцейським вдалося знайти живою дитину загиблої жінки — п'ятитижневу дівчинку, а також затримати підозрюваних у кіднеппінгу та вбивствах жінок. І ось суд розставив крапки над «і» в цій справі: земельний суд Мангайма засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство у березні 2024 року українки та її матері, а також за викраденні дитини, пише «Німецька хвиля».

Зловмисники хотіли видати дитину за свою. Отже, через тяжкість їхньої провини, засудженим не дозволять вийти з в'язниці після 15 років ув'язнення, як це дозволяє законодавство. Втім, у них ще є час подати апеляцію.

Видання зазначає, що обвинувачені зізналися у скоєному та «висловили каяття». Чоловік розповів, що забив двох українок до смерті гумовим молотком.

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Під час слідства з'ясувалося, що спочатку 51-річній Марині Стеценко та її 27-річній доньці Марині підсипали у їжу психотропні речовини. Це відбулося, коли зловмисники та їхні майбутні жертви були у ресторані та святкували день народження. Українки та жителі ФРН були знайомі. Адже біженки жили в центі розміщення біженців, а 44-жінка, яка хотіла вкрасти дитину, була в групі підтримки українців, які шукали захисту в Німеччині після вторгнення росії. З Мариною вона познайомилася у Telegram, коли українка шукала перекладача для майбутнього народження доньки.

Зловмисниця вільно володіє російською, адже вона — донька росіянки і російського німця. Жінка народилася у Казахстані і приїхала до Німеччини у 15 років. Вона знайомилася з українками та пропонувала їм допомогу з перекладом у різних інстанціях,

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Видання пише, що у зловмисників були діти: у жінки — двоє синів від першого шлюбу, а також восьмирічний (на момент злочину) спільний з її нинішнім чоловіком син, а у чоловіка — донька від першого шлюбу, яку він рідко бачив. Але жінка хотіла ще доньку, а чоловік пішов на вбивства, аби «зробити її щасливою». Пара також розглядала можливість викрадення немовля з лікарні, але згодом на їхньому шляху трапилася Марина, яка була при надії.

До речі, за даними Die Zeit, вже після пологів зловмисниця під приводом допомоги Марині отримала без її відома свідоцтво про народження дитини на інше ім'я, під яким подружжя і планувало виховувати дівчинку після вбивства її матері. Рідним і знайомим подружжя розповідало різні версії того, звідки взялася дівчинка. Зокрема, що її буцімто привезли з Чехії…

Нагадаємо, що минулого літа в Швейцарії жорстоко вбили українку з інвалідністю — її тіло виявили в озері. Жінка мала другу групу інвалідності та була вдовою загиблого військовослужбовця. До Швейцарії вона приїхала, сподіваючись, що їй зроблять операцію.

Фото Pixabay

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