Ветерана війни із Закарпаття вбили у Чехії: стали відомі подробиці інциденту

Нещодавно в Німеччині винесли вирок росіянину, який рік тому вбив двох українських військових, які відновлювалися після поранень у місцевому медичному закладі. Їхня сварка почалася через політику.

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А у ніч проти 29 березня в центрі чеського міста Пардубице сталася бійка між трьома чоловіками, один з яких помер, отримавши важкі травми. Як повідомляло видання czechia-online.cz, наступного дня було висунуто звинувачення двом іноземцям. Чеські правоохоронці не називали ані громадянства учасників бійки, ані її причину. Лише зазначалося, що поліцейські, які швидко прибули на місце НП, почали надавати пораненому першу допомогу, і що одного із чоловіків, який підходив під опис, затримали неподолік.

З'ясувалося, що загиблий — Іван Німець, уродженець села Кострина Ужгородського району, ветеран. Про його загибель в соцмережі написала його землячка Тетяна Мастяк: «У сім'ї наших односельчан сталася непоправна трагедія — через підлість і жорстокість нелюдів загинув наш односелець, друг і помічник, найкращий чоловік і чудовий тато Іван Німець».

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За даними видання «Закарпаття 24», ветеран став свідком конфлікту молодої пари та вирішив заступитися за дівчину. Розпочалася перепалка, під час якої один із хлопців вдарив його по голові важким предметом.

Чеські правоохоронці затримали двох іноземців, їм невдовзі будуть висунуті обвинувачення, покарання може скластидо десяти років позбавлення волі.

За даними журналістів, Іван Німець пішов добровольцем на фронт та два роки захищав Батьківщину. Він мав контузії та демобілізувався з лав ЗСУ.

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Раніше в Німеччині суд виніс вирок сімейній парі, яка вбила двох українок та викрала немовля.

Фото із соцмережі

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