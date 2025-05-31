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Події

З перших днів пішов добровольцем захищати Україну: на Запоріжжі загинув воїн з Київщини

20:34 31 травня 2025
Леонід Красюк

У Богуславській громаді в останню путь провели воїна Леоніда Красюка. Він мужньо захищав Україну та віддав своє життя за її свободу та незалежність. Йому навіки 34 роки, йдеться у повідомленні міськради:

«Леонід народився в Києві. Дитинство провів у бабусі з дідусем у селі Розкопанцях, де влітку дуже любив купатися в Росі. Після закінчення школи вступив до Вищого професійного училища імені М. П. Драгоманова. Отримав диплом та влаштувався працювати на Київському хлібозаводі».

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога Леонід Красюк без вагань став на захист Батьківщини. Він добровільно приєднався до лав територіальної оборони.

«Воїн проходив службу в найгарячіших точках — Бахмуті, Торецьку, Харкові. Проявляв мужність, стійкість і відданість своїй країні», — розповідають у міськраді.

Свій останній бій воїн прийняв 24 травня 2025 року. Сталось це під час ворожого обстрілу у Запорізькій області. Поховали захисника на сільському кладовищі Розкопанець.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Харківщині поліг офіцер-прикордонник з Буковини Василь Сімушин.

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