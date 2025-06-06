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Події

Попри отримані поранення, повертався у стрій: дрон-камікадзе вбив солдата із Сумщини

20:33 6 червня 2025
солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Андрій Бурба

Війна, як безжальний ураган, вривається в життя, змітаючи на своєму шляху мрії, долі, любов… Роменська та Андріяшівська громади провели в останню путь молодого, відважного і мужнього захисника — Андрія Бурбу. Він був світлою, доброзичливою людиною, вірним своєму обов’язку. Коли Батьківщина покликала — став до зброї. 20 червня йому мало виповнитись 28 років, повідомляє міська рада.

«Андрій виріс у працьовитій та дружній родині. Виховувався на цінностях честі, доброзичливості та поваги до ближніх. Любив спорт, зокрема легку атлетику та лижні гонки, гідно представляв школу й село на численних турнірах. Після завершення 9 класу здобув освіту в Роменському ВПУ-14 за спеціальністю бухгалтера. Працював на підприємствах агропромислового комплексу», — йдеться у повідомленні.

У травні 2024 року Андрій був призваний до лав Збройних Сил України. Без вагань став на захист рідної землі. Попри отримані два поранення, він знову і знову повертався до побратимів, залишаючись вірним військовому обов’язку до останнього подиху.

Та свій останній бій захисник прийняв 31 травня 2025 року. Солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» загинув внаслідок ворожого удару дрона-камікадзе на Донеччині. Воїну назавжди 27… Мати, бабуся, брати та сестри втратили найдорожчого — сина, онука, брата…

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Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на війні машиніста з Нікополя.

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