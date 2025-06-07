Діяли на замовлення з росії: затримано ворожих агентів, які намагалися вбити прокурора у Дніпрі (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали двох агентів російських спецслужб, які підірвали авто співробітника прокуратури у Дніпрі. Про це повідомили в СБУ.

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«Служба безпеки України та Національна поліція за лічені години встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі. Встановлено, що вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури. Унаслідок цього злочину правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб повністю знищено. За даними медиків, наразі життю прокурора нічого не загрожує. Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 2 чоловіків, яких рф завербувала через Телеграм-канали із пошуку „легких грошей“», — йдеться у повідомленні.

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Спочатку завданням колаборантів було встановити стеження за «потенційною ціллю» та звітувати про його графік дня та маршрути пересування.

«Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту. Наразі обидва затриманих дають правоохоронцям викривальні покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах рф. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у штурмовому полку ЗСУ виявили «крота» фсб, якого росіяни використовували як маяк.

Фото: Офіс Генерального прокурора, Telegram-канал «Оперативний ЗСУ»

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