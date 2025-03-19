Агент фсб намагався підірвати наряд поліції, який викликав на місце вигаданого злочину (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. СБУ затримала ще одного агента рф, який намагався підірвати поліцейських, що мали прибути за фейковим викликом на 102. Про це повідомили у відомстві.

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«Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Дніпропетровщині. За результатами комплексних заходів затримано агента рф, який намагався підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом. Співробітники СБУ затримали фігуранта „на гарячому“, коли він заклав вибухівку у покинутій будівлі і повідомив на 102 про нібито виявлену там людину без ознак життя. На місці події нейтралізовано саморобний вибуховий пристрій (СВП), який фігурант обладнав двома бойовими гранатами і детонатором з дистанційним керуванням», — йдеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, у разі прибуття поліцейських до вибухової «пастки», агент планував віддалено підірвати їх, перебуваючи у засідці.

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«За матеріалами справи, замовлення рф виконував 25-річний безробітний з Павлоградського району, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку „легких грошей“. Згодом він прибув до обумовленого схрону і забрав звідти складові до СВП. Потім агент приїхав до місця запланованого теракту, де заховав вибухівку серед сміття, а навпроти встановив відеокамеру. Після вчинення теракту окупанти обіцяли своєму агенту „винагороду“, яку він сподівався отримати на власний криптогаманець», — повідомили в СБУ.

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Зловмисник перебуває під вартою.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно першу в історії України чемпіонку світу з сумо засудили за допомогу окупантам.

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