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Приплив особливої удачі: кому зірки обіцяють гарні новини та «грошовий ритуал» від мольфара
Астрологи вважають, що сьогодні представники деяких знаків Зодіаку відчують сильний приплив енергії, який варто спрямувати на добрі справи. В той же час люди, які народились під світлом зірок трьох сузір'їв, стануть справжніми щасливчиками, обіцяє Styler.
Риби
Нарешті настав час пожинати плоди ваших зусиль! Ваші досягнення помітять, і це відкриє перед вами нові двері. Можливо, ви отримаєте приємні новини або зустрінете когось, хто допоможе вам усвідомити щось важливе. Підтримка від близьких зігріє ваше серце та підніме настрій.
Овен
Все у вашому житті почне налагоджуватися якнайкраще. Іноді ви схильні занадто ускладнювати собі життя, але зараз час відкинути зайве і побачити, наскільки все простіше. Удача цього дня буде на вашому боці, і Всесвіт сприятиме тому, щоб ви отримували задоволення від життя. На вас чекає позитивний поворот подій, а можливо — зустріч з кимось принесе неймовірну радість.
Діва
Доля відкриває перед вами нові горизонти! Ви стоїте на порозі значних звершень, і зараз головне — відкинути всі сумніви. На вас чекає несподівана пропозиція, яку зірки наполегливо радять прийняти. Сміливо беріться за нові виклики — саме вони стануть ключем до успіху. Цей день ідеально підходить для відпочинку та розваг. Дозвольте собі розслабитися і повністю насолодитися своєю удачею!
А людям, яких немає у списку щасливчиків на сьогодні, можна рекомендувати ритуал від мольфара Макса Гордєєва.
У п'ятницю, 13 червня, потрібно взяти будь-яку монетку і покласти її біля порогу — під килимок або в іншому місці. При цьому потрібно промовляти: «Гроші під поріг кладу, фінансовий потік собі додому кличу. Нехай усі фінансові потоки об'єднуються і в мій дім повертаються. Нехай буде так».
Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень (з 9 по 15 червня). Гороскоп допоможе уникнути помилок та залучити удачу в потрібний момент.368
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