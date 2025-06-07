Для Биків настав час перестати жити минулим, а Козам треба почати все з чистого аркуша: східний гороскоп на тиждень 9 — 15 червня

Фахівці зі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень (з 9 по 15 червня). Гороскоп допоможе уникнути помилок та залучити удачу в потрібний момент, пише slovofraza.com.

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Щур

Настав час позбутися гнітючих думок, які можуть блокувати життєві потоки і погіршити самопочуття. Зосередьтеся на позитиві. На тижні можливі цікаві знайомства, включаючи романтичні чи доленосні. Будьте відкриті для нових зв'язків.

Бик

Не зациклюйтесь на минулому. Відпустіть жаль і рухайтеся вперед із впевненістю. Настав час завершити старі справи і зосередитися на розвитку. Енергія тижня на вашому боці.

Тигр

З 9 по 15 червня будьте обережні у виборі оточення. Можливо, поруч будуть люди з нечесними намірами, що призведе до стресу. Зберігайте спокій та уникайте конфліктів.

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Кролик

Тиждень принесе енергію та успіх, якщо ви одразу включитеся в роботу. Будьте гнучкими та дійте залежно від ситуації. Зберігайте розсудливість та гнучкість.

Дракон

Цього тижня можливі дратівливість та конфліктні ситуації. Уповільніться, приділіть час відпочинку та будьте обережні з обіцянками. Обережність убереже від помилок.

Змія

Плануйте кожен крок, щоб уникнути неприємностей. У другій половині тижня можливо доведеться мати справу з грубістю, зберігайте спокій. Інтуїція допоможе впоратися із подібними ситуаціями.

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Кінь

На тижні з'явиться шанс покращити становище у роботі чи бізнесі. Зверніть увагу на цифрову безпеку. Час також підходить для подорожей та нових знайомств. Будьте відкриті до змін.

Коза

Настав час для здійснення заповітних бажань. Перегляньте пріоритети, розпочніть усе з чистого аркуша і не звертайте уваги на негатив. Стриманість та внутрішня рівновага стануть вашими сильними сторонами.

Мавпа

Починайте тиждень із роботи. Постарайтеся завершити справи, щоб у вихідні було легше. Не піддавайтеся зневірі та уникайте самокритики. Ваша енергія потребує правильного застосування.

Півень

Зберігайте порядок та уникайте ризиків. Це ідеальний час для стратегічного планування та зосередження на робочих завданнях. Відкриті розмови допоможуть зберегти внутрішній баланс.

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Собака

Тиждень буде емоційно насиченим, зберігайте оптимізм навіть у важкі моменти. У роботі та фінансах уникайте ризиків, але чекайте на хороші новини та покращення стосунків.

Свиня

Час для зростання та змін. Підтримайте рідних та проявіть турботу. Ваша доброта і готовність допомогти зроблять цей тиждень значним і позитивним.

Раніше відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала прогноз на червень 2025 року для всіх знаків зодіаку. На думку Людмили, місяць буде спокійним і принесе довгоочікуване вирішення багатьох проблем.

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