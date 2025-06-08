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Спорт

«Бог хокею» з українським корінням вшосте стане дідусем (фото)

13:37 8 червня 2025
Уейн Грецкі

Легендарний канадський хокеїст 64-річний Уейн Грецкі незабаром стане дідусем вшосте.

Молодша дочка «Бога хокею» 22-річна Емма через місяць після закінчення Техаського університету оголосила в соцмережах, що вона та 22-річний гравець в американський футбол Стоун Ебі чекають на дитину.

«Ого… вже серпень», — мрійливо написала Емма поряд з фотографією в Instagram, на якій її чоловік ніжно тримає живіт майбутньої мами, що округлився.

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До речі, Уейн Гретцкі уже має п'ятеро онуків. У його старшої доньки, 36-річної Пауліни, яка у 2022 році вийшла заміж за зірку гольфу, двоє хлопчиків (у Емми теж буде син), а в сім'ях синів хокеїста — Трево та Тая — ростуть три дівчинки.

Уейн Грецкі з дочками

Зазначимо, що Грецкі відіграв 21 сезон, з 1979 по 1999 рік, у Національній хокейній лізі (НХЛ). За цей час легендарний хокеїст, який має українське коріння (його бабуся народилася в Тернопільській області), чотири рази завоював Кубок Стенлі, встановив 61 рекорд, деякі з яких досі не побиті. Після завершення кар'єри був включений до Залу хокейної слави.

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Раніше «ФАКТИ», що помер батько легенди НХЛ Уейна Грецкі.

Фото із соцмереж

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