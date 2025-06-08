Секретні тюрми для українських військовополонених: правозахисники розкрили масштаб російських репресій

Російський режим, який тероризує Україну, створив систему секретних тюрем для утримання українських військовополонених. Про це повідомив російському виданню адвокат та співзасновник ініціативи «Пошук. Полон» Микола Полозов.

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За словами правозахисника, інформацію про існування таких місць утримання вдалося виявити випадково — через офіційні довідки про умови утримання військових Збройних Сил України, які потрапили в полон у Курській області та під Донецьком.

«У низці кримінальних справ стосовно військовополонених, які ми вели в судах, ми побачили довідки про те, де їх утримували», — пояснив правозахисник.

Полозов уточнив, що зазвичай військовополонених утримують у СІЗО або у виправних колоніях. Але в одній зі справ правозахисники побачили «центр тимчасового утримання осіб, затриманих за протидію СВО».

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За словами адвоката, раніше в росЗМІ повідомляли, що один з таких «центрів» був розгорнутий на місці колишнього зерносховища.

В росЗМІ розповідали про тюрму для військовополонених, облаштовану в колишньому зерносховищі. Скрін відео

«Таких центрів існує не менше п'яти, — сказав Полозов. - Як мінімум про три-чотири ми знаємо за матеріалами справ, про п’ятий повідомили в ЗМІ. Смію припустити, що їх може бути більше».

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Правозахисник вважає, що у цих таємних тюрмах можуть застосовуватися катування та нелюдські умови утримання.

«Це все жахи російського полону — з тортурами, сексуалізованим насильством», — підкреслив Микола Полозов.

Офіційних адрес цих установ немає, а правозахисникам не вдалося отримати інформацію через офіційні запити.

На думку Полозова, після завершення війни практика секретних місць утримання може бути застосована й до громадян росії.

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За даними Офісу президента України, на 1 травня в російських тюрмах перебувають близько 8000 українських військовополонених.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про жахи полону в росії, через які пройшов командир мінометного розрахунку мінометної батареї «Азову» старший сержант Геннадій Харченко.

Фото Pixabay

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