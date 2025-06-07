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Росіяни скинули авіабомби на дитячу залізницю у Харкові: багато поранених (фото)
Росіяни 7 червня після 17:30 вдруге за день вдарили по Харкову. Відомо про щонайменше одну загиблу людину у центральній частині Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, по місту поцілили двома КАБами.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, 18 людей поранені через удари по Харкову. Дев’ятеро з них ушпиталені, троє — у тяжкому стані.
Була обстріляна дитяча залізниці у центрі Харкова.
Президент України Володимир Хеленський повідомив, що станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб.
«Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті — поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус росії до миру», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», кілька днів тому дві балістичні ракети прилетіли в житловий район Харкова.339
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