Росіяни скинули авіабомби на дитячу залізницю у Харкові: багато поранених (фото)

Росіяни 7 червня після 17:30 вдруге за день вдарили по Харкову. Відомо про щонайменше одну загиблу людину у центральній частині Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, по місту поцілили двома КАБами.

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Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, 18 людей поранені через удари по Харкову. Дев’ятеро з них ушпиталені, троє — у тяжкому стані.

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Була обстріляна дитяча залізниці у центрі Харкова.

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Президент України Володимир Хеленський повідомив, що станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб.

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«Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті — поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус росії до миру», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», кілька днів тому дві балістичні ракети прилетіли в житловий район Харкова.

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