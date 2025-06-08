Овнам — «Королева Пентаклів», Дівам — «Мир», а Козорогам — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на перший день нового тижня

«Принцип особливої удачі» та «грошовий ритуал» від мольфара Макса Гордєєва свідчать про те, що у житті багатьох українців скоро станеться «переворот на краще».



Водночас не все буде цілком бездоганним, пише сайт з гороскопами. А реальний розклад на картах Таро показує справжню карту подій завтрашнього дня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Королева Пентаклів»

Від Овнів день вимагатиме зібраності та організованості. Виконання потребують завдання, які не можна відкладати. Важливо вчасно ухвалити фінансові рішення, після чого з'явиться шанс зайнятися чимось приємним, відновлюючи сили.

Порада карт — Не намагайтеся перевести все в «режим очікування».

Телець — «Башта»

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У Тельців можливі раптові, але корисні зміни. Робота, фінанси, сім'я або навіть житло — все це може представити сюрпризи. Головне — не боятися змін та сприймати їх як трамплін до успіху.

Порада карт — Не піддавайтесь сумнівам, зараз правда на вашому боці.

Близнюки — «Паж Кубків»

Близнюкам варто бути обережними при здійсненні будь-яких фінансових операцій онлайн. Не піддавайтеся на сумнівні пропозиції та не надсилайте гроші малознайомим людям — зростає ризик бути ошуканим.

Порада карт — Шанси на успіх досить високі, тому продовжуйте рухатися вибраним шляхом.

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Рак — «Зірка»

Ракам краще провести час на самоті, на природі чи в спокійній домашній атмосфері — це допоможе відновити душевну гармонію.

Порада карт — Настав час згадати про себе і дати тілу й душі відпочинок.

Лев — «Верховна Жриця»

У Левів день може розпочатися з незначних затримок чи непередбачених ситуацій. Не дозволяйте дрібницям зіпсувати вам настрій. Все йде так, як має бути. Інтуїція буде вашим головним помічником.

Порада карт — Довіряйте своєму внутрішньому голосу і не зважайте на різні перешкоди.

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Діва — «Світ»

Діви на порозі завершення одного етапу та початку іншого. Можливо, відбудуться важливі особисті події, які будуть значущими для вашого майбутнього.

Порада карт — Не проґавте знаки — вони підкажуть, куди рухатися далі.

Терези — «Відлюдник»

Терезам варто заглянути всередину себе і навести лад у думках. День рекомендується провести на самоті, далеко від шуму та спілкування. Це допоможе почути внутрішній голос і прояснити питання, що давно хвилюють.

Порада карт — Дайте собі відпочинок, а потім рухайтесь вперед.

Скорпіон — «Колісниця»

Для Скорпіонів початок тижня обіцяє бути активним та енергійним. День буде повним справ і завдань. Але не переживайте — у вас все вийде.

Порада карт — Заплануйте романтичну зустріч чи затишну бесіду з коханою людиною.

Стрілець — «Четвірка Жезлів»

День особливо сприятливий для нових знайомств та зміцнення ділових зв'язків. Не відмовляйтеся від зустрічей, навіть якщо вони здаються незначними. Навіть випадкове знайомство може несподівано вплинути на вашу кар'єру.

Порада карт — Відкритість та приязність будуть вашими союзниками.

Козоріг — «Сонце»

Козорогам варто бути обачними. Оточення по-різному може впливати на ваш настрій, тому вибирайте, з ким проводити час. Намагайтеся фокусуватись на хорошому.

Порада карт — Зосередьтеся на позитиві — це допоможе вам подолати всі проблеми.

Водолій — «Помірність»

Понеділок подарує Водоліям можливість повністю присвятити себе турботі про близьких. Це буде приємна зайнятість: сімейний клопіт, планування спільних справ або просто душевні бесіди.

Порада карт — Головним для вас буде баланс та внутрішня гармонія.

Риби — «Правосуддя»

День вимагатиме від Риб дипломатії та толерантності. Можливі непорозуміння у спілкуванні з близькими, але важливо не дозволити конфлікту розростись. Вирішуйте все спокійно, відразу, не відкладаючи, і ви уникнете напруги.

Порада карт — Вашими головними орієнтирами на день залишатимуться справедливість та чесність.

Східний гороскоп на тиждень 9 — 15 червня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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