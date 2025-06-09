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Спорт

Роберт Левандовські відмовився виступати збірну країни: Польща в шоці (фото)

13:59 9 червня 2025
Роберт Левандовські

Зірковий нападник «Барселони» Роберт Левандовські, який за 11 млн євро купив розкішну віллу на Мальорці, відмовився грати за збірну Польщі поки її головним тренером буде Міхал Пробеж. Про це 36-річний форвард, якого визнавали найкращим футболістом світу, написав у сторіс свого Instagram.

«Зважаючи на обставини та втрату довіри до головного тренера збірної Польщі, я вирішив відмовитися від гри за команду доти, доки він буде тренером. Сподіваюся, що мені ще буде дано зіграти для найкращих уболівальників у світі», — написав Роберт Левандовські.

За інформацією польських ЗМІ, початок конфлікту було покладено ще в березні, коли після нелегкої перемоги над Мальтою Левандовські увірвався до роздягальні своєї команди і став кричати на партнерів зі збірної та тренерів. Пізніше Роберт відмовився приїжджати на червневий збір національної команди, пославшись на моральну втому після сезону. У відповідь на це Пробіж оголосив про зміну капітана збірної — ним став Пьотр Зеліньскі з «Інтера».

Міхал Пробеж і Роберт Левандовські

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Додамо, що Роберт Левандовські, який провів за збірну Польщі 157 матчів та забив 84 м'ячі, до переходу до «Барселони» виступав за «Лех», дортмундську «Боруссію» та «Баварію». Він — переможець чемпіонатів Польщі, Німеччини та Іспанії, Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА і клубного чемпіонату світу. Загалом у багатій колекції польського голеадора 31 трофей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роберт Левандовські став жертвою зухвалого пограбування біля тренувальної бази «Барселони».

Фото Agencja Wyborcza. pl

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