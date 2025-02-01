Знаменитий футболіст купив за 11 мільйонів доларів розкішну віллу на Мальорці (фото)

Знаменитий форвард «Барселони» та збірної Польщі Роберт Левандовські, якого визнавали найкращим футболістом світу, виклав 9,2 мільйона фунтів стерлінгів (11,4 млн доларів) за розкішну віллу на Мальорці, де він любить відпочивати з дружиною Анною та двома дітьми, повідомляє The Sun.

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З вікон вілли площею 700 квадратних метрів у приморському селищі Камп де Мар, де елітним житлом володіють Клаудія Шиффер і Майкл Дуглас, відкривається приголомшливий вид на океан. У новій оселі знаменитого поляка з багатим інтер'єром є шість спалень. На території є басейн і безліч відкритих майданчиків для відпочинку та прийняття сонячних ванн.

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До речі, 2021 року Левандовсmкі купив за 3,5 млн євро на Мальорці інший будинок (там у поляка в сусідах його колишній тренер, екснаставник «Ліверпуля» Юрген Клопп). Але він виявився надто малим для зіркової родини. Ось і довелося придбати нові апартаменти.

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Додамо, що 36-річний Роберт Левандовсmкі, який очолює гонку бомбардирів поточного чемпіонату Іспанії, до переходу до «Барселони» виступав за «Лех», дортмундську «Боруcсію» та «Баварію». Він — переможець чемпіонатів Польщі, Німеччини та Іспанії, Ліги чемпіонів, Суперкубкf УЄФА та клубного чемпіонату світу. Загалом у багатій колекції польського голеадора 29 трофеїв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексодноклубник Зінченкf купив шикарний маєток з рибальським озером та винним магазином.

Фото Instagram

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