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Зняли обмеження: названі півфіналістки «Міс Всесвіт Україна-2025»

19:19 21 квітня 2025
Міс Всесвіт-Україна

Стали відомі імена півфіналісток конкурсу «Міс Всесвіт Україна — 2025» (торік володаркою титулу стала Аліна Пономаренко). Переможниця буде названа у середині травня шляхом голосування у мережі. А у листопаді в Таїланді вона вже представить Україну на конкурсі краси.

Серед 31 півфіналістки дівчата різних професій — юристки, підприємиці, художниці, хореографки, дизайнерки одягу. Відомо, що вже третій рік поспіль у відборі можуть брати участь заміжні жінки та мами. Скасовані й вікові обмеження.

За словами організаторів «Міс Всесвіт Україна» за декілька місяців дівчата були відібрані за анкетами, відеовізитками, дефіле та співбесідами.

На своїй сторінці у соціальній мережі організатори виклали світлини претенденток на титул та закликали до обговорень.

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«А світовий конкурс „Міс Всесвіт“ допустить переможницю з чоловіком і дітьми? — здивувалися у коментарях. - Не зрозуміло, навіщо ви плутаєте категорії? Є конкурси для Міс, є для Місіс».

«Допустить, адже на „Міс Всесвіт“ також були зняти обмеження за віком та сімейним станом», — відповіли організатори.

«Дівчата, яка неймовірна можливість подарована нам у цьому житті, — написала одна з півфіналісток. — Ви всі — справжні красуні. З нетерпінням чекаю нагоди познайомитися з кожною з вас. Щиро вітаю — вже сам факт, що ми тут, є великим досягненням».

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Нагадаємо, у 2024 році Україну на конкурсі «Міс Всесвіт» представляла Аліна Пономаренко з Одеси.

Раніше українка перемогла у престижному американському конкурсі краси.

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