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Пише вірші та займається гімнастикою: названа володарка титулу «Міс Всесвіт Україна-2024»

14:16 18 липня 2024
Аліна Пономаренко

Відбувся фінал конкурсу «Міс Всесвіт Україна-2024». З моменту повномасштабного вторгнення відбір перейшов в онлайн-формат та проходить без традиційного святкового нагородження. Відбір тривав кілька місяців, серед великої кількості претенденток було обрано переможницю. «Міс Всесвіт Україна-2024» стала 20-річна Аліна Пономаренко з Одеси, яка й представить нашу країну на міжнародному конкурсі.

— Нашій країні наразі не до свят, але нам потрібно використовувати усі можливі засоби, щоб привернути увагу до подій, які відбуваються в Україні, — сказала під час нагородження президентка конкурсу «Міс Всесвіт Україна» Анна Філімонова. — Цього року, як і завжди, ми готуємо дуже потужну презентацію України на міжнародному конкурсі.

Аліна Пономаренко закінчила Національний університет «Одеська юридична академія», має великий досвід роботи моделлю. Минулого року здобула перемогу на конкурсі «Міс Одеса-2023», займається благодійністю та соціальною діяльністю. Аліна активно займається художньою гімнастикою та йогою, любить писати вірші та грати на фортепіано.

Аліна має великий досвід роботи моделлю

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— Представляти Україну на «Міс Всесвіт» — велика честь для мене й можливість для нашої країни ще раз бути почутими, — прокоментувала перемогу Аліна. — Про те, що відбувається в Україні, повинні чути навіть зі сцен конкурсів краси.

"Представляти Україну на «Міс Всесвіт» - велика честь для мене", - сказала Аліна

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Відомо, що фінал найбільшого світового конкурсу краси Miss Universe-2024 відбудеться наприкінці року у Мексиці.

Нагадаємо, «Міс Всесвіт Україна-2023» перемогла на одному з міжнародних конкурсів краси.

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