«Відписуйтесь!»: відома шеф-кухарка потужно звернулася до підписників

Популярна шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно похрестила доньок, потужно звернулася до своїх підписників. На сторінці у соціальній мережі вона виклала скрин повідомлення від підписниці з росії зі словами «так вам и надо» після чергового ракетного обстрілу України. Глінська різко висловилася з приводу тих, хто на її сторінці підтримує агресора.

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«Страшні ночі, страшні дні, страшні часи… — написала Ліза. — Де ж то світло в людях?

В…на триває! Вб… а… ють невинних людей, дітей… Багато хто стає інвалідом, мільйони мігрантів, людей, які лишились своїх домівок, рідних, життя… і починають все з нуля…

А ці тва… р… і продовжують радіти! Нехай скоріше і в їх дім прийде ця біда! В мене давно вже немає слів. Я думала, всі подібні люди вже не зі мною, не у моїх соцмережах! Та ні, ще залишились, як щури, ховаються… ВІДПИСУЙТЕСЬ!!!"

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Ліза Глінська з дитиною

Підписники підтримали емоції шеф-кухарки та відреагували на її світлини з доньками.

Нагадаємо, у 2024 році Глінська вперше стала мамою.

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«Такі гарні фото з діточками, не витрачайте нерви на хворих, їх багато, а Ви одна, бережіть малюкам маму», — написали у відповідь.

«Навіть нічого про те дно не хочу чути, — поділилися думками. — Просто насолоджуюсь фото з малечею».

«Сама гнила нація в світі… - висловилися про росію. - Все буде Україна».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Ектор Хіменес-Браво вразив заявою.

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