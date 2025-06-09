41.11 / 41.66 47.09 / 47.76
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Відписуйтесь!»: відома шеф-кухарка потужно звернулася до підписників

19:17 9 червня 2025
Ліза Глінська з дітьми

Популярна шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка нещодавно похрестила доньок, потужно звернулася до своїх підписників. На сторінці у соціальній мережі вона виклала скрин повідомлення від підписниці з росії зі словами «так вам и надо» після чергового ракетного обстрілу України. Глінська різко висловилася з приводу тих, хто на її сторінці підтримує агресора.

«Страшні ночі, страшні дні, страшні часи… — написала Ліза. — Де ж то світло в людях?

В…на триває! Вб… а… ють невинних людей, дітей… Багато хто стає інвалідом, мільйони мігрантів, людей, які лишились своїх домівок, рідних, життя… і починають все з нуля…

А ці тва… р… і продовжують радіти! Нехай скоріше і в їх дім прийде ця біда! В мене давно вже немає слів. Я думала, всі подібні люди вже не зі мною, не у моїх соцмережах! Та ні, ще залишились, як щури, ховаються… ВІДПИСУЙТЕСЬ!!!"

РЕКЛАМА
Шеф-кухарка, колишня суддя проєкту “МастерШеф” Ліза Глінська
Ліза Глінська з дитиною

Підписники підтримали емоції шеф-кухарки та відреагували на її світлини з доньками.

Нагадаємо, у 2024 році Глінська вперше стала мамою.

РЕКЛАМА

«Такі гарні фото з діточками, не витрачайте нерви на хворих, їх багато, а Ви одна, бережіть малюкам маму», — написали у відповідь.

«Навіть нічого про те дно не хочу чути, — поділилися думками. — Просто насолоджуюсь фото з малечею».

«Сама гнила нація в світі… - висловилися про росію. - Все буде Україна».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Ектор Хіменес-Браво вразив заявою.

363

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати, фото скриншот видео

Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди

Фінансовий гороскоп, фото з відкритих джерел

Близнюки та Терези можуть розраховувати на бонус, а в Овнів та Стрільців можливі несподівані витрати: фінансовий гороскоп на тиждень 9 — 15 червня

Розклад карт Таро на 10 червня. Фото Pixabay

Дівам — «Паж кубків» та непередбачуваність, Стрільцям — «Туз пентаклів» та важливий вибір: Таро-прогноз на 10 червня

Гороскоп на 9-15 червня. Фото Pixabay

Несподіване везіння та вдале знайомство: на тижні 9 — 15 червня успіх чекає на тих, хто готовий діяти і не боїться змін

Наступний матеріал
Новини партнерів