- 09.06 22:27 Секрети вибору оливкової олії: обов'язково зверніть увагу на цей нюанс
- 09.06 22:00 Фантастично смачний соус: рецепт, перевірений роками
- 09.06 21:30 Дженніфер Лопес розпочала ремонт особняка: що відомо про її новий будинок
- 09.06 21:01 Жовті плями на одягу зникнуть миттєво: обов’язково спробуйте ці чудодійні способи
- 09.06 20:45 «Моя картина „Магія“ має містичну історію», — художниця Гелена Павленко
- 09.06 20:34 Два роки рідні чекали на диво: в бою на Запоріжжі поліг захисник зі Львівщини
- 09.06 20:06 Черешневий пиріг з лаваша: доступна випічка, яка точно буде вам до смаку
- 09.06 19:44 Не суперечать офіційним заявам: аналітики пояснили, що відбувається на кордоні Дніпропетровської області
- 09.06 19:30 Прибирають конкурентів: експерти про обмеження балотуватися для діючих мерів
- 09.06 19:17 «Відписуйтесь!»: відома шеф-кухарка потужно звернулася до підписників
- 09.06 19:15 Де безкоштовно дивитися Нова Зеландія — Україна: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч турніру Canadian Shield
- 09.06 19:01 Дівам — «Паж кубків» та непередбачуваність, Стрільцям — «Туз пентаклів» та важливий вибір: Таро-прогноз на 10 червня
Несподіване везіння та вдале знайомство: на тижні 9 — 15 червня успіх чекає на тих, хто готовий діяти і не боїться змін
Астрологи, готуючись до нового робочого тижня, склали гороскоп для всіх Знаків зодіаку на наступні сім днів, а також визначили представників зодіакального кола, яким 9−15 червня щаститиме більше за інших.
Близнюки
Гороскоп для Близнюків на 9−15 червня говорить, що початок нового тижня у знака буде енергійним — сил і настрою вистачить на всі справи, пише slovofraza.com. Тим більше, що зірки будуть на боці Близнюків. Особливо успішними для них мають стати такі сфери, як переговори, поїздки, освіта… Представники знакау, які виявлять кмітливість, можуть отримати несподіваний дохід. Цього тижня особливо вдалими для Близнюків стануть вівторок та п'ятниця — саме на ці дні краще призначати важливі справи. Зірки радять знаку не бояться ухвалювати рішення — цей тиждень принесе їм ясність мислення.
Лев
Гороскоп на 9−15 червня для Левів обіцяє знаку шанси піднятися кара'єрними сходами. Ймовірно, що цікавий проєкт знаку можуть запропонувати впливові люди. Цей тиждень стане часом, особливо вдалим для співбесід, презентацій та публічних виступів. Власне, не «підведе» Левів й особиста сфера. Водночас зірки радять Левам не переоцінювати свої сили та не тиснути на інших.
Стрілець
Гороскоп на 9−15 червня обіцяє Стрільцям період натхнення та яскравих емоцій, а успіх супроводжуватиме тих представників знака, які не боятися бути собою та діяти спонтанно. Особливо успішними для Стрільців обіцяють бути такі сфери, як комунікації, творчість та любов. Цей тиждень чудово підійде як для нових знайомств, так і для подорожей. Особливо сприятливий період — середина та кінець тижня. Зірки радять Стрільцям діяти швидко, не відкладаючи справи у довгий ящик — зараз зірки на вашому боці.
Риби
Гороскоп на 9−15 червня для Риб не виключає, що в ці сім днів знак відчує інтуїтивне прозріння та емоційну підтримку Всесвіту. Знак може опинитися у потрібний час у потрібному місці, а питання, що стосується грошей, може несподівано вирішитися на його користь. Проте слід пам'ятати, що Рибам слід виявляти мудрість та терпіння. Особливо пощастить тим Рибам, хто займається творчістю, духовними практиками або працює заради допомоги іншим. Зірки радять знаку не прогаяти шанс, коли сам Всесвіт підштовхне їх до важливого кроку.
Телець
Гороскоп на 9−15 червня для Тельців радить знаку більше спілкуватися. Адже успіх прийде до нього завдяки новим знайомствам. Удача торкнеться вас через людей — важливо бути відкритим до спілкування, нових контактів і навіть випадкових зустрічей. Не виключено, що завдяки своїй відкритості Телець зможе одержати вигідні пропозиції. Власне, цей тиждень — час, сприятливий для угод, покупок та оформлення документів. Зірки уточнюють, що особливо щасливим днем для Тельця може стати субота.
Матеріал про майбутню повню, Полуничний місяць 11 червня, і про те, як він вплине на знаки Зодіаку, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay2015
Читайте нас у Facebook
Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди
Близнюки та Терези можуть розраховувати на бонус, а в Овнів та Стрільців можливі несподівані витрати: фінансовий гороскоп на тиждень 9 — 15 червня
Дівам — «Паж кубків» та непередбачуваність, Стрільцям — «Туз пентаклів» та важливий вибір: Таро-прогноз на 10 червня