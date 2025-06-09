Несподіване везіння та вдале знайомство: на тижні 9 — 15 червня успіх чекає на тих, хто готовий діяти і не боїться змін

Астрологи, готуючись до нового робочого тижня, склали гороскоп для всіх Знаків зодіаку на наступні сім днів, а також визначили представників зодіакального кола, яким 9−15 червня щаститиме більше за інших.

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Близнюки

Гороскоп для Близнюків на 9−15 червня говорить, що початок нового тижня у знака буде енергійним — сил і настрою вистачить на всі справи, пише slovofraza.com. Тим більше, що зірки будуть на боці Близнюків. Особливо успішними для них мають стати такі сфери, як переговори, поїздки, освіта… Представники знакау, які виявлять кмітливість, можуть отримати несподіваний дохід. Цього тижня особливо вдалими для Близнюків стануть вівторок та п'ятниця — саме на ці дні краще призначати важливі справи. Зірки радять знаку не бояться ухвалювати рішення — цей тиждень принесе їм ясність мислення.

Лев

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Гороскоп на 9−15 червня для Левів обіцяє знаку шанси піднятися кара'єрними сходами. Ймовірно, що цікавий проєкт знаку можуть запропонувати впливові люди. Цей тиждень стане часом, особливо вдалим для співбесід, презентацій та публічних виступів. Власне, не «підведе» Левів й особиста сфера. Водночас зірки радять Левам не переоцінювати свої сили та не тиснути на інших.

Стрілець

Гороскоп на 9−15 червня обіцяє Стрільцям період натхнення та яскравих емоцій, а успіх супроводжуватиме тих представників знака, які не боятися бути собою та діяти спонтанно. Особливо успішними для Стрільців обіцяють бути такі сфери, як комунікації, творчість та любов. Цей тиждень чудово підійде як для нових знайомств, так і для подорожей. Особливо сприятливий період — середина та кінець тижня. Зірки радять Стрільцям діяти швидко, не відкладаючи справи у довгий ящик — зараз зірки на вашому боці.

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Риби

Гороскоп на 9−15 червня для Риб не виключає, що в ці сім днів знак відчує інтуїтивне прозріння та емоційну підтримку Всесвіту. Знак може опинитися у потрібний час у потрібному місці, а питання, що стосується грошей, може несподівано вирішитися на його користь. Проте слід пам'ятати, що Рибам слід виявляти мудрість та терпіння. Особливо пощастить тим Рибам, хто займається творчістю, духовними практиками або працює заради допомоги іншим. Зірки радять знаку не прогаяти шанс, коли сам Всесвіт підштовхне їх до важливого кроку.

Телець

Гороскоп на 9−15 червня для Тельців радить знаку більше спілкуватися. Адже успіх прийде до нього завдяки новим знайомствам. Удача торкнеться вас через людей — важливо бути відкритим до спілкування, нових контактів і навіть випадкових зустрічей. Не виключено, що завдяки своїй відкритості Телець зможе одержати вигідні пропозиції. Власне, цей тиждень — час, сприятливий для угод, покупок та оформлення документів. Зірки уточнюють, що особливо щасливим днем для Тельця може стати субота.

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Фото Pixabay

2015

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