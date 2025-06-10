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Найбільш жорсткі бої тривають на Покровському напрямку, Курщині та Сумщині, — Зеленський

9:47 10 червня 2025
Українські захисники на фронті

У ніч на 10 червня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Зафіксовано численні руйнування та займання в різних районах столиці.

За даними Київської міської військової адміністрації, від падіння уламків найбільше постраждали Деснянський, Оболонський, Шевченківський, Подільський та Дарницький райони.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що атака спричинила значні руйнування та закликав мешканців бути обережними. Станом на ранок ДСНС продовжують гасіння пожеж в різних локаціях, застосовучи в тому числі і гелікоптери.

Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 9 червня повідомив, що найбільш інтенсивні бойові дії тривають на Покровському напрямку, в районах Курської операції та у прикордонні Сумської області.

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За словами Зеленського, російські війська застосовують однакову тактику на всіх напрямках — вони не рахують втрати та намагаються просуватися, штурмуючи українські позиції.

Президент наголосив, що потенціал російських військ не є нескінченним, і втрати противника разом із активністю українських сил мають стримати їхнє просування.

Зеленський висловив вдячність українським підрозділам, які ефективно виконують бойові завдання на своїх напрямках, захищаючи державу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відбувається на кордоні Дніпропетровської області.

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