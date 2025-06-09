Не суперечать офіційним заявам: аналітики пояснили, що відбувається на кордоні Дніпропетровської області

8 червня кремлівські чиновники та Міністерство оборони росії оголосили, що російські війська досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей та проводять наступальні операції на Дніпропетровщині. На момент написання цього тексту аналітики не виявили геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону області, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

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У листопаді 2024 року вони прогнозували, що російські війська можуть просунутися до південно-східної частини Дніпропетровської області, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку, які підтримують українські позиції в Донецькій області. Після чого оточити ці українські позиції для підтримки ширшої кампанії росії щодо захоплення всієї Донецької області.

Речник української групи військ «Хортиця» полковник Віктор Трегубов заявив 8 червня, що бої на Новопавлівському напрямку тривають, але лише в Донецькій області.

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показують теплові та інфрачервоні аномалії, виявлені супутниками вздовж кордону Донецько-Дніпропетровської області, а супутникові знімки, зібрані 7 та 8 червня, показують появу нових артилерійських воронок поблизу кордону в Дніпропетровській області.

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Дані FIRMS та артилерійські воронки поблизу кордону вказують на артилерійські місії в цьому районі та не суперечать офіційним заявам України про продовження бойових дій у Донецькій області на схід від кордону. ISW оцінює, що поточна тактична активність росії поблизу південно-східної Дніпропетровської області є продовженням поточних наступальних зусиль ворога на південному заході Донецької області. Й мова не йде про початок нової великої наступальної операції з метою захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку аналітиків про те, як Україна може зруйнувати стратегію кремля.

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