Чекайте сьогодні на магію змін: кому Юпітер подарує цілий рік щастя

Головним завданням для представників багатьох знаків Зодіаку на сьогодні, 10 червня, стане турбота про те, щоб уникнути спокуси.



Але оскільки сьогодні Юпітер опиниться в Раці, представники 5 знаків Зодіаку відчують на собі позитивні зміни. Це стане початком особливого періоду, який триватиме понад рік, аж до кінця червня 2026 року, пише Styler.

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«10 червня Юпітер, планета „великого щастя“, широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, робить перехід до знаку Рак, — цитує видання астрологиню Катерину Соловйову, — Четвертий знак Зодіаку — одне з найкращих положень для найдобрішої планети Сонячної системи. Тут Юпітер перебуватиме до 29 червня 2026 року».

Ці знаки — Рак, Скорпіон, Риби, Телець та Діва.

А ще пощастить тим, в кого там знаходяться основні об’єкти радиксу (основної карти).

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Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути: Овнам, Козерогам та Терезам.

Також обережність варто виявити тим, у кого в індивідуальному гороскопі в цих знаках розміщуються головні астрологічні елементи.

«У цей період можуть прискорюватися ситуації, які стосуються родини, нерухомості, житла, питань зачаття, маленьких дітей, хатніх і побутових питань, сімейних традицій, домашнього затишку, присадибних ділянок, історії», — пояснила астрологиня.

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У першу чергу зміни можуть торкнутися цих процесів, якщо вони пов’язані з далекими подорожами, юриспруденцією, законотворчістю, освітою, наукою, а також всім, що має відношення до чогось іноземного (мови, співробітництво, контакти тощо).

Особливо сприятливим цей період буде для психологів, соціологів, містиків, творчих особистостей.

Своєю чергою, шанувальники мольфара Макса Гордєєва можуть послідувати одній з його порад для того, розбагатіти вже найближчими днями.

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Фото Pixabay

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