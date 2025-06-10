Захопило мій мозок і серце повністю: популярний актор шокував зізнанням

Популярний актор, зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай, який відправився у подорож, заінтригував своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Артур виклав подробиці телепроєкту, у якому брав участь разом з іншими українськими зірками. За словами актора, кілька тижнів йому довелося майже ні з ким не спілкуватися і обходитися без звичних засобів зіʼязку. Але, що саме за проєкт знімався, поки залишається таємницею.

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«Три дні, як я повернувся, — розповів Артур. — Але ніяк не можу прийти до тями.

Вчора і позавчора адаптувався до кількості людей навколо, до їхніх голосів, шуму, і до самої можливості говорити, коли хочу, а не коли можна…

Без сумніву, проєкт, у якому я брав участь, пронесеться величезною хвилею. Я ніколи не мав такого досвіду. І навіть не знаю, з чим його порівняти. З мене буквально викачали всі емоції. А ви, коли будете дивитись — навпаки, ними переповнитесь. Своїми, не моїми.

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Жити самому. Без гаджетів. Говорити тільки тоді, коли це дозволено. Виходити з кімнати — лише на знімальний майданчик. Не спілкуватися з жодним членом знімальної групи. Ходити в звукоізоляційних навушниках… Про те, що відбувалося безпосередньо на зйомках, говорити не можу. Принаймні поки що.

Але те, що сталося — захопило мій мозок і серце повністю. Не давало нормально спати. Не залишало простору ні для чого іншого.

Що я відчуваю зараз? Точно знаю, що щось у мені змінилось. Але що саме — ще не усвідомлюю. Я розумію одне: кожен на цьому проєкті пройшов свій шлях. І те, що я виніс — залишиться зі мною надовго".

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Актор додав, що під час зйомок вів щоденник, щоб тримати контакт із собою та реальністю.

Підписники відреагували на допис та поділилися своїми думками.

«Дуже цікаво що сталося! — написали у відповідь. — Текст-замануха, виглядає, як крок вперед та два назад!»

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«Нагадує якийсь фільм з жанру хоррор», — вирішили у мережі.

«Заінтригував неймовірно», — чекають на продовження підписники.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярний актор розповів про життя під час великої війни.

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