Довіряти не можна нікому: відомі актори неочікувано перервали всі зв’язки

Популярні актори Дарʼя Трегубова та Артур Логай, який потрапив в аварію, вразили новиною. На своїх сторінках у соціальній мережі вони майже одночасно виклали дописи про те, що протягом двох тижнів будуть без телефонів та будь-якого звʼязку зі світом. На такий крок вони наважилися, прийнявши умови участі у телепроєкті. Поки актори не повідомили, що саме знімають, але додали, що проєкт вийде вже восени.

ВІДЕО ДНЯ

«Вперше так надовго буду без телефону, соцмереж і взагалі будь-яких гаджетів, — зізналася Даша Трегубова. — Але такі умови нового шоу, в якому їду зніматися просто зараз. Тож, сподіваюся, переживу цей двотижневий діджитал і гаджетал детокс. Потім розповім, як на тому боці».

Даша Трегубова

«Даша, ну це кайф, — підтримали акторку. — Я колись на віпасані була 5 днів. Мовчання + без гаджету — це дуже крутий досвід».

РЕКЛАМА

Відомо, що у складі зіркової команди буде й актор та військовий Володимир Ращук. Скоріш за все, мова йде про одне з форматних шоу на виживання, яке зазвичай знімається на віддалених островах.

«Ніколи ще не було такого досвіду, — зізнався Артур Логай, який брав участь у «Танцях з зірками». — Два тижні без звʼязку. Без телефону. Жодних гаджетів.

РЕКЛАМА

Нічого не знаю. Знаю лише, що мене й ще певних людей чекають пригоди. Які саме — я дізнаюсь вже завтра. А ви, скоріше за все, — цього року. Побажайте мені удачі й сил. Думаю, знадобляться.

P. S. Мені сказали, що там, куди я їду, довіряти не можна нікому. Але, щоб дожити до фіналу, триматись треба разом. Інтригуюче, правда?"

«Коли їдеш — якось не так сумно, як коли лишаєшся вдома, — відреагувала на допис дружина Артура Євгенія. — Вже сумую».

«Цей час швидко пролетить, люблю тебе», — відреагував Артур.

РЕКЛАМА

«Удачі, дорогенький! — підтримали актора. — Ти знаєш, ми завжди в тебе віримо».

Нагадаємо, у Києві розпочалися зйомки десятого сезону «Зважених та щасливих».

438

Читайте нас у Facebook