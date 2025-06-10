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Попри тяжкий діагноз, не залишив службу: на Покровському напрямку загинув захисник зі Львівщини
Під час виконання бойового завдання зі стримування російської агресії загинув Назарій Паращак. Сталося це поблизу населеного пункту Шевченко Донецької області. У липні йому мало виповнитись 39 років, повідомляє Сокільницька територіальна громада:
«Назар закінчив Львівський ліцей менеджменту, а у 2008 році — географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Щирий патріот, Назар брав участь у Революції Гідності, а з початком війни на сході України долучився до лав АТО».
З 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, Назарій добровільно став на захист Батьківщини. Воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, зокрема брав участь у боях за Вознесенськ.
«Попри складний діагноз — цукровий діабет, який Назар отримав уже на фронті, він не залишив службу. У 2025 році приєднався до 155-ї бригади та став на захист міста Покровськ. Свідомо, з глибоким почуттям обов’язку Назар боровся за незалежну Україну до останнього подиху», — додають земляки.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що експертиза ДНК підтвердила загибель 31-річного Олександра Різника з Полтавщини. Військовослужбовець загинув на Донеччині.
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