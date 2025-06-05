41.12 / 41.67 47.08 / 47.76
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Як би не було страшно на позиціях — тримався непохитно: командир міномета з Вінниччини загинув на Донецькому напрямку

20:35 5 червня 2025
Володимир Бичок

Ще один воїн, що воював за мир та свободу України, пішов до лав Небесного війська. Він до останнього подиху був вірним українському народу… Володимиру Бичку назавжди 45, повідомляє Теплицька селищна рада.

«Володимир став на захист країни в липні 2022 року. Воював у складі 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на посаді командира міномета стрілецького батальйону».

Відважний боєць мав добрий рівень мотивації до військової служби. Служив гідно та віддано, чітко виконував бойові завдання, завжди міг підставити плече. А ще — користувався авторитетом серед побратимів.

«Як би не було страшно на позиціях — тримався непохитно. Адже вдома на нього чекали донечка, син, дружина та мати… Не дочекалися…» — додають земляки.

РЕКЛАМА

Життя бійця обірвалось 1 червня 2025 року. Сталось це під час виконання бойового завдання в районі села Рідкодуб Краматорського району. Він загинув як воїн, залишивши після себе не лише біль втрати, а й приклад мужності, честі та самопожертви.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель воїна Дмитра Наконечного у бою під Краматорськом.

РЕКЛАМА

77

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Навантаження ракети Taurus

Неочікувано: як більшість німців ставиться до постачання ракет Taurus Україні

як позбутися попелиці

Попелиця руйнує сад: простий спосіб позбутися шкідників за копійки

Злата Огнєвич опублікувала провокаційні фото

Жах: Злата Огнєвіч показала спокусливі світлини

відключення світла

Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень

Наступний матеріал
Новини партнерів