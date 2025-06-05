Як би не було страшно на позиціях — тримався непохитно: командир міномета з Вінниччини загинув на Донецькому напрямку

Ще один воїн, що воював за мир та свободу України, пішов до лав Небесного війська. Він до останнього подиху був вірним українському народу… Володимиру Бичку назавжди 45, повідомляє Теплицька селищна рада.

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«Володимир став на захист країни в липні 2022 року. Воював у складі 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на посаді командира міномета стрілецького батальйону».

Відважний боєць мав добрий рівень мотивації до військової служби. Служив гідно та віддано, чітко виконував бойові завдання, завжди міг підставити плече. А ще — користувався авторитетом серед побратимів.

«Як би не було страшно на позиціях — тримався непохитно. Адже вдома на нього чекали донечка, син, дружина та мати… Не дочекалися…» — додають земляки.

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Життя бійця обірвалось 1 червня 2025 року. Сталось це під час виконання бойового завдання в районі села Рідкодуб Краматорського району. Він загинув як воїн, залишивши після себе не лише біль втрати, а й приклад мужності, честі та самопожертви.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель воїна Дмитра Наконечного у бою під Краматорськом.

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