Понад два роки жевріла надія: на Полтавщині поховали 31-річного захисника

Російські загарбники принесли горе ще в одну українську сім'ю. Експертиза ДНК підтвердила загибель 31-річного Олександра Різника з Полтавщини. Військовослужбовець із села Гиряві Ісківці поліг на Донеччині, повідомляє Лохвицька міська рада. Його навіки 31.

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«Олександр виховувався на цінностях честі, доброзичливості та поваги до ближніх. Навчався у Роменському коледжі, отримав фах з експлуатації та ремонту устаткування. Після закінчення коледжу працював за спеціальністю в агрокомпанії. Восени 2012 року був призваний на строкову військову службу. У 2014 — 2015 роках був учасником АТО.

У 2016 році одружився, за мирного життя жив з родиною в рідному селі, працював оператором завантаження на елеваторі. Разом з дружиною виховував доньку", — йдеться у повідомленні.

24 лютого 2022 року Олександр Різник був мобілізований до лав Збройних Сил України, у званні старшого солдата проходив службу на Донеччині.

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«Мріяв зустріти Перемогу разом зі своїми побратимами, родиною, друзями. Та не судилося… Під час виконання бойового завдання 24 січня 2023 року Олександр зник безвісти», — повідомили земляки.

І тільки більш ніж через два роки його тіло нарешті повернули додому…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донецькому напрямку загинув командир міномета Володимир Бичок з Вінниччини.

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