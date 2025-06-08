41.04 / 41.61 47.08 / 47.77
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Понад два роки жевріла надія: на Полтавщині поховали 31-річного захисника

20:33 8 червня 2025
Олександр Різник

Російські загарбники принесли горе ще в одну українську сім'ю. Експертиза ДНК підтвердила загибель 31-річного Олександра Різника з Полтавщини. Військовослужбовець із села Гиряві Ісківці поліг на Донеччині, повідомляє Лохвицька міська рада. Його навіки 31.

«Олександр виховувався на цінностях честі, доброзичливості та поваги до ближніх. Навчався у Роменському коледжі, отримав фах з експлуатації та ремонту устаткування. Після закінчення коледжу працював за спеціальністю в агрокомпанії. Восени 2012 року був призваний на строкову військову службу. У 2014 — 2015 роках був учасником АТО.

У 2016 році одружився, за мирного життя жив з родиною в рідному селі, працював оператором завантаження на елеваторі. Разом з дружиною виховував доньку", — йдеться у повідомленні.

24 лютого 2022 року Олександр Різник був мобілізований до лав Збройних Сил України, у званні старшого солдата проходив службу на Донеччині.

РЕКЛАМА

«Мріяв зустріти Перемогу разом зі своїми побратимами, родиною, друзями. Та не судилося… Під час виконання бойового завдання 24 січня 2023 року Олександр зник безвісти», — повідомили земляки.

І тільки більш ніж через два роки його тіло нарешті повернули додому…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донецькому напрямку загинув командир міномета Володимир Бичок з Вінниччини.

РЕКЛАМА

131

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Вікові» доплати до пенсії нараховують не всім пенсіонерам. Фото Pixabay

Пенсії підвищать залежно від дати народження: хто та які надбавки отримає

Гороскоп на 8 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Водоліям варто зайнятися творчістю, Дівам треба добре відпочити, а Рибам можна будувати плани на майбутнє: гороскоп на 8 червня

Олександр Пономарьов

Тільки не Кароль: мережа коментує пропозицію Олександра Пономарьова

відключення світла

Київ, Одеса, Дніпро і ще 6 обласних центрів можуть залишитися без світла: у чому причина ймовірних відключень

Наступний матеріал
Новини партнерів