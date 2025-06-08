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Понад два роки жевріла надія: на Полтавщині поховали 31-річного захисника
Російські загарбники принесли горе ще в одну українську сім'ю. Експертиза ДНК підтвердила загибель 31-річного Олександра Різника з Полтавщини. Військовослужбовець із села Гиряві Ісківці поліг на Донеччині, повідомляє Лохвицька міська рада. Його навіки 31.
«Олександр виховувався на цінностях честі, доброзичливості та поваги до ближніх. Навчався у Роменському коледжі, отримав фах з експлуатації та ремонту устаткування. Після закінчення коледжу працював за спеціальністю в агрокомпанії. Восени 2012 року був призваний на строкову військову службу. У 2014 — 2015 роках був учасником АТО.
У 2016 році одружився, за мирного життя жив з родиною в рідному селі, працював оператором завантаження на елеваторі. Разом з дружиною виховував доньку", — йдеться у повідомленні.
24 лютого 2022 року Олександр Різник був мобілізований до лав Збройних Сил України, у званні старшого солдата проходив службу на Донеччині.
«Мріяв зустріти Перемогу разом зі своїми побратимами, родиною, друзями. Та не судилося… Під час виконання бойового завдання 24 січня 2023 року Олександр зник безвісти», — повідомили земляки.
І тільки більш ніж через два роки його тіло нарешті повернули додому…
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донецькому напрямку загинув командир міномета Володимир Бичок з Вінниччини.131
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