Два роки рідні чекали на диво: в бою на Запоріжжі поліг захисник зі Львівщини

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Боєць Іван Савчук захоплювався риболовлею та дуже любив відпочивати з друзями і родиною. Був веселим, життєрадісним, душею компанії. Мав багато планів, але їх знищила війна. Бійцю навіки 29 років, повідомляє Новояворівська міська рада:
«Іван опанував фах столяра-будівельника. Далі був призваний на строкову військову службу. У 2017 році після одруження переїхав мешкати до Новояворівська, згодом у молодого подружжя народилась донька».
До початку повномасштабного вторгнення Іван Савчук працював штампувальником холодно-штампувальних робіт, укладальником-пакувальником. Укладав бруківку, працював на будівництвах.
«На початку 2023 року добровільно приєднався до лав Збройних сил України і став на захист Батьківщини. Спершу проходив службу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Пізніше перевівся в новостворену 82-гу окрему десантно-штурмову Буковинську бригаду, де служив стрільцем-санітаром».
19 серпня 2023 року, захищаючи село Роботине, що на Запорізькому напрямку, Іван Савчук зник безвісти. У 2025 році він ідентифікований за ДНК та визнаний загиблим слідчими органами.
У захисника залишились мати Наталія, донька Марта та дружина Мирослава, брати Ігор, Назарій та Дмитро, сестра Марія й вітчим Роман Босий, якого Іван називав татом. Поховали бійця на місцевому цвинтарі селища Шкло.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що командир міномета з Вінниччини загинув на Донецькому напрямку.
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