Ставки за іпотекою в Україні найнижчі за 15 років: чому так сталося

У той час як оренда житла, особливо у столиці, може обходитися дорожче середньої зарплати, серйозно покращилася ситуація з іпотекою для купівлі власного житла. Більше того, середня ставка за іпотечними кредитами перебуває сьогодні на мінімумі за останні 15 років.

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Про це «ФАКТАМ» повідомила Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс». За її словами, зараз українці мають доступ до житла за значно нижчими ставками, ніж навіть 5−10 років тому.

За даними НБУ, середньозважена ставка за іпотекою в Україні у 2006−2021 роках коливалася в межах від 11,8 до 20,6%, а середнє значення за цей період становило 16,2%. Найвищий же рівень ставки — 20,6% - був зафіксований у 2009 році, на тлі економічної кризи, високої інфляції та стрімкого зростання курсу долара. Після цього рівень ставок за іпотечними кредитами коливався від 12 до 17% річних.

Справжній прорив стався після 2022 року, коли було запущено державну програму «єОселя». За словами Діляри Мустафаєвої, саме вона зробила іпотеку по-справжньому доступною для широкого кола громадян.

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- Програма «єОселя» кардинально змінила ситуацію на ринку. По-перше, вона дозволила отримати кредити під 3−7% річних. По-друге, дала імпульс первинному ринку нерухомості. І, по-третє, показала, як держава може ефективно співпрацювати з банками для вирішення соціально важливої проблеми — забезпечення житлом, — зазначає експертка.

У 2022 році середньозважена ставка впала до 8,6%, у 2023 — до 9,4%, а у 2024 — до 8,8%. А як писали «ФАКТИ», програмою скористалися понад 17 тисяч сімей, купивши більш ніж мільйон квадратних метрів житла.

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