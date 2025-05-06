Оренда вища за середню зарплату: скільки доведеться віддати за «двушку» у столиці

Оренда житла в столиці стає дедалі дорожчим задоволенням, так, якщо раніше оренда двокімнатної квартири могла обходитися щонайменше у 50% середньої зарплати в Києві для деяких професій, тепер це вже 100%. А сума оренди приблизно на 15% вища за середню заробітну плату по Україні і становить 27 800 гривень.

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Про це говорять дані порталу нерухомості України «Лун», згідно з якими з початку року середня оренда двокімнатної квартири зросла на 11%. При цьому середня заробітна плата по Україні 24000 гривень за даними рекрутингових агентств і 19800 гривень за даними ПФУ.

Найдешевше оренда двокімнатної квартири обійдеться в Харкові — у середньому в 6000 гривень (27% зарплати), трохи дорожче, 7000 гривень (35% зарплати), коштуватиме оренда в Запоріжжі. Трохи дорожче — 7500 гривень (39% зарплати) обійдеться оренда житла в Чернігові.

При цьому такий великий розмір орендної плати означає, що купівля житла виявиться еквівалентною оренді за порівняно менший термін, ніж за нижчої орендної плати. Так, купівля «двушки» у Харкові та Чернігові еквівалентна трохи більше ніж 21 року оренди квартири в цих містах. А для Києва це 12,5 років, але найменше, 10,8 років, цей показник для «двушки» в Дніпрі — 14500 гривень на місяць, що на 12% менше від початку року.

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Зауважимо, що зростання вартості оренди житла в столиці навіть спонукало Верховну раду України ініціювати збільшення компенсації нардепам на проживання в Києві до 27000 гривень на місяць.

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