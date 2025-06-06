17 тисяч родин обзавелися квартирами через «єОселю»: про що слід знати, на яку суму можна розраховувати і скільки потрібно внести самим

Сьогодні навіть оренда житла в столиці може обходитися дорожче за середню зарплату. Але завдяки державній програмі «Оселя» можна стати її власником, купивши в іпотеку квартиру з частковою компенсацією відсотків коштом держави.

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Як повідомляє перший заступник голови правління «Укрфінжитла» Дмитро Вербицький, за 2,5 роки програма «єОселя» довела свою ефективність — понад 17 тисяч сімей отримали житло на понад мільйон квадратних метрів. Водночас за 5 місяців 2025 року за програмою «єОселя» вже видано 2 334 кредити на 4,3 млрд грн. Причому майже 60% житла, придбаного по «єОселі», — у новобудовах.

За словами Олени Дмітрієвої, першої заступниці голови правління банку «Глобус», слідом за держпрограмою зростають і комерційні банківські кредити на іпотеку — до 4,5%, що приблизно на 2% вище, ніж 2024-го. Тобто іпотека в Україні розвивається саме завдяки програмі «єОселя», оскільки умови щодо суто банківських кредитів не можуть конкурувати з державною іпотекою, у якої в середньому ставки нижчі від банківських.

За словами експертки, за підсумками 5 місяців 2025 року в рамках «Оселі» вважають за краще брати:

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іпотечні кредити на житло вартістю 2,3−2,8 млн грн.;

перший внесок за кредитом найчастіше не первищує 30% вартості житла;

найбільший попит має житло на первинному ринку — 1−2-кімнатні квартири площею від 45 м² до 70 м²;

близько 75% іпотечних угод на первинному ринку укладаються на 20 років;

близько 80% комерційних іпотечних кредитів на первинному ринку видаються у найбезпечніших регіонах та містах: Києві, Київській області, Львові, Івано-Франківську, Закарпатській області.

Також банкірша дала кілька важливих порад, як безпечно взяти іпотечний кредит на початкове житло:

слід ознайомитись із низкою «технічних» фактів про новобудову, які можна перевірити: чи є у девелопера всі дозвільні документи, чи немає судових обтяжень, протестів громади проти будівництва, активно ведуться будівельні роботи (чи немає простоїв), чи дотримується девелопер термінів будівництва;

перевірити, чи акредитовані девелопер або об'єкт у програмі «єОселя» (акредитація в державній іпотечній програмі є вагомою гарантією якості об'єкта, що зводиться, професійної репутації та надійності девелопера);

з'ясувати, чи діють спільні іпотечні програми з банками та які умови кредитування пропонуються (наявність таких програм — це додатковий «банківський» захист для позичальника, незалежно від банку, в якому планується оформити кредит).

Водночас слід пам'ятати, що угоди з нерухомістю ще також означають і необхідність платити податки, правда в першу чергу вони стосуються продавців квартир.

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