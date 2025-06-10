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- 10.06 19:21 Важливий гуманітарний акт: Україна та рф провели новий етап обміну полоненими
Важливий гуманітарний акт: Україна та рф провели новий етап обміну полоненими (фото)
У вівторок, 10 червня, Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити важкопоранених і поранених воїнів з окремих категорій, погоджених на переговорах у Стамбулі 2 червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні — перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», — повідомив він.
За словами президента, вдалося повернути воїнів з різних складових Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.
«Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає», — зазначив президент.
Як уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.
Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити й офіцерів.
Усі звільнені сьогодні оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.
Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі.
Як писали «ФАКТИ», 9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовилися у Стамбулі. Серед категорій тих, кого вдалося повернути — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.117
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