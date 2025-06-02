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Україна

Україна домовилася з рф про новий обмін полоненими, — Зеленський

17:18 2 червня 2025
Перемовини у Стамбулі, фото з відкритих джерел

У понеділок, 2 червня, під час другого етапу зустрічі у Стамбулі делегації України та російської федерації домовились про новий обмін військовополоненими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції після зустрічі східного флангу НАТО у Вільнюсі.

«Щодо Стамбульських перемовин — я якраз чекаю повного звіту від Умерова, вони обмінялися думками та ми готуємо новий обмін військовополоненими», — розповів Зеленський.

Україна наполягала на звільненні всіх полонених і поверненні цивільних. Також українські чиновники вимагали негайного звільнення студентів.

Зазначимо, що під час перемовин у Туреччині 16 травня українська та російська делегації досягли домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

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Через великий обсяг процес обміну відбувався поетапно протягом кількох днів й стартував 23 травня.

Під час першого етапу з російського полону було звільнено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Серед визволених — представники ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил тероборони та прикордонної служби.

Наступного дня відбувся другий день масштабного обміну. Україна повернула 307 військових. Серед них — 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.

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25 травня з російського полону повернулися ще 303 українці. Зокрема, звільнили 70 воїнів, які обороняли Маріуполь.

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