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Україна домовилася з рф про новий обмін полоненими, — Зеленський
У понеділок, 2 червня, під час другого етапу зустрічі у Стамбулі делегації України та російської федерації домовились про новий обмін військовополоненими.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції після зустрічі східного флангу НАТО у Вільнюсі.
«Щодо Стамбульських перемовин — я якраз чекаю повного звіту від Умерова, вони обмінялися думками та ми готуємо новий обмін військовополоненими», — розповів Зеленський.
Україна наполягала на звільненні всіх полонених і поверненні цивільних. Також українські чиновники вимагали негайного звільнення студентів.
Зазначимо, що під час перемовин у Туреччині 16 травня українська та російська делегації досягли домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».
Через великий обсяг процес обміну відбувався поетапно протягом кількох днів й стартував 23 травня.
Під час першого етапу з російського полону було звільнено 390 українців: 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Серед визволених — представники ВМС, Десантно-штурмових військ, Нацгвардії, Сил тероборони та прикордонної служби.
Наступного дня відбувся другий день масштабного обміну. Україна повернула 307 військових. Серед них — 27 захисників Маріуполя, також з полону вперше звільнили воїнів з деяких військових частин.
25 травня з російського полону повернулися ще 303 українці. Зокрема, звільнили 70 воїнів, які обороняли Маріуполь.47
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