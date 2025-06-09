«Повернути кожного»: з російської неволі згідно зі стамбульськими домовленостями повернуто частину захисників України (фото)

Під час другої зустрічі в Стамбулі делегацій України та рф було узгоджене питання щодо обміну полоненими. І ось 9 червня цей процес, який триватиме в кілька етапів, розпочався.

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«Наші вдома. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня», — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він розраховує, що домовленості, досягнуті в Туреччині під час перемовин, будуть «повністю реалізовані». «Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає», — додав він.

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В Координаційному штаобі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених сьогодні — представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені — представники рядового та сержантського складу. Серед них є і оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років.

«66-й обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що делегації обговорювали питання обміну для більше тисячі полонених з кожної сторони, а також повернення тіл загиблих. Втім, днями російська сторона почала заявляти про зрив домовленостей, але українці зазначили, що рф маніпулює та намагається вдатися до односторонніх дій. Очікується, що репатріація тіл загиблих може відбутися цього тижня.

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Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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