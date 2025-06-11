- 11.06 22:26 Незвичайні маршрути та поодинокі подорожі: головні туристичні тренди року
- 11.06 21:59 Секрет неймовірних сирників від гастроблогерки Марини Гармаш: будете точно у захваті
- 11.06 21:29 «Я була б роботом, якби сказала, що не відчуваю моментів гніву»: як Дженніфер Еністон пережила важке розлучення з Піттом
- 11.06 21:00 Як нарізати цибулю без сліз: допоможе науковий підхід
- 11.06 20:35 Добровольцем пішов захищати Україну: боєць з Кіровоградщини не пережив важких поранень, отриманих на Донеччині
- 11.06 20:08 Свіжість і користь: легкий салат до вечері за 5 хвилин
- 11.06 19:58 Не вдалося попрощатися, тіла немає: відома співачка про особисту втрату
- 11.06 19:44 Перший удар «Грому» стався? Стало відомо про можливе перше застосування української балістичної ракети
- 11.06 19:19 «Була суцільна рубка. З поля бою вийшли не всі»: полтавські журналісти чекають зниклого безвісти колегу Володимира Паршевлюка
- 11.06 19:02 На Харківщині росіяни атакували саперів, є жертва та поранені
- 11.06 18:56 Дівам — «Зірка» та гарні звістки, Рибам — «Колісниця» та домашні клопоти: Таро-прогноз на 12 червня
- 11.06 18:51 Секрети аграріїв: чим підживити огірки в червні, щоб отримати максимальний урожай
Добровольцем пішов захищати Україну: боєць з Кіровоградщини не пережив важких поранень, отриманих на Донеччині
Сумна і болюча звістка надійшла у Петрівську громаду. Зупинилося серце піхотинця ЗСУ Сергія Кокоуліна. У серпні воїну мало виповнитись 45 років, повідомляє селищна рада.
«Сергій навчався в Олександрійському ПТУ, здобув професію „тракторист — машиніст“, згодом отримав і водійське посвідчення. Працював у різних організаціях, чесно заробляючи на життя, ніколи не боявся фізичної праці. Доля випробовувала Сергія не раз — але він ніколи не здавався», — йдеться у повідомленні.
Із початком повномасштабного вторгнення Сергій Кокоулін добровольцем пішов захищати Україну. І, хоч мав серйозні проблеми зі здоров'ям, вперто ходив до військкомату. Зрештою, у квітні 2023 року одягнув бронежилет, взяв до рук зброю та став до лав 57 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.
«Позивний „Скороход“ — так його називали побратими, бо завжди поспішав на допомогу, не чекаючи наказу», — кажуть земляки.
Боєць пройшов важкі бої на Донеччині, зокрема під Бахмутом, пережив контузію, довге лікування в шпиталях Одеси, Харкова, Львова… 8 червня 2025 року його серце не витримало наслідків поранень. У нього залишились матір, сестра та дружина.
Разом із ним зупинилися на мить і серця найрідніших: мами, дружини, сестри…
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у бою на Запоріжжі поліг захисник зі Львівщини.111
Читайте нас у Facebook
Водоліям потрібно звернути увагу на деталі, а Дівам переглянути застарілі домовленості: гороскоп на 11 червня