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Добровольцем пішов захищати Україну: боєць з Кіровоградщини не пережив важких поранень, отриманих на Донеччині

20:35 11 червня 2025
боєць 57 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Кокоулін

Сумна і болюча звістка надійшла у Петрівську громаду. Зупинилося серце піхотинця ЗСУ Сергія Кокоуліна. У серпні воїну мало виповнитись 45 років, повідомляє селищна рада.

«Сергій навчався в Олександрійському ПТУ, здобув професію „тракторист — машиніст“, згодом отримав і водійське посвідчення. Працював у різних організаціях, чесно заробляючи на життя, ніколи не боявся фізичної праці. Доля випробовувала Сергія не раз — але він ніколи не здавався», — йдеться у повідомленні.

Із початком повномасштабного вторгнення Сергій Кокоулін добровольцем пішов захищати Україну. І, хоч мав серйозні проблеми зі здоров'ям, вперто ходив до військкомату. Зрештою, у квітні 2023 року одягнув бронежилет, взяв до рук зброю та став до лав 57 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.

«Позивний „Скороход“ — так його називали побратими, бо завжди поспішав на допомогу, не чекаючи наказу», — кажуть земляки.

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Боєць пройшов важкі бої на Донеччині, зокрема під Бахмутом, пережив контузію, довге лікування в шпиталях Одеси, Харкова, Львова… 8 червня 2025 року його серце не витримало наслідків поранень. У нього залишились матір, сестра та дружина.
Разом із ним зупинилися на мить і серця найрідніших: мами, дружини, сестри…

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у бою на Запоріжжі поліг захисник зі Львівщини.

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