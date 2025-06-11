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Один колишній клуб Вороніна купив у іншого 22-річного «діаманта» за 150 мільйонів євро (відео)
Чемпіон Англії «Ліверпуль», який вилетів з Ліги чемпіонів від майбутнього переможця, погодив з німецьким «Байєром» трансфер року, погодившись заплатити за 22-річного «діаманта» збірної Німеччини, атакувального півзахисника Флоріана Вірца з урахуванням усіх бонусів 150 млн євро, повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони (обидва колишні клуби Андрія Вороніна) вже погодили умови особистого контракту з футболістом. Наступним кроком стануть медичні тести та підписання всіх необхідних документів (контракт до 2030 року).
Минулий сезон став для Вірца одним із найяскравіших у кар'єрі: у 45 матчах за «Байєр» він відзначився 16 забитими м'ячами та 14 результативними передачами.
June 11, 2025
Трансфер Вірца — рекордний в історії «Ліверпуля» (у сезоні-2022/2023 англійці заплатили «Бенфіці» 85 млн євро за форварда Дарвіна Нуньєса) та третій в історії світового футболу. Більші суми платили лише за француза Кіліана Мбаппе (з «Монако» до «ПСЖ» за 180 млн євро) та бразильця Неймара (з «Барселони» до «ПСЖ» за 222 млн євро).
До речі, Вірц воз'єднається у команді Арне Слота зі своїм колишнім одноклубником, захисником Джеремі Фрімпонгом, який також перейшов до «Ліверпуля» з «Байєра».
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