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Спорт
17:34 — 31 травня 2025
В англійській прем'єр-лізі визначили найкращий гол сезону: відео шедевра
Англійська прем'єр-ліга офіційно визначила найкращий гол сезону-2024/2025, автором якого став єгипетський нападник «Манчестер Сіті» Омар Мармуш.
26-річний форвард у матчі 37-го туру чемпіонату Англії розкішним дальнім ударом у «дев'ятку» вразив ворота «Борнмута» (3:1), кольори якого захищає футболіст збірної України Ілля Забарний.
May 31, 2025
Нагадаємо, що віцечемпіон Кубка Африки Омар Мармуш перейшов до «Манчестер Сіті» з «Айнтрахта» за 75 млн євро в січні 2025 року і за цей час встиг провести 16 матчів в АПЛ, відзначившись 6 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболістка збірної Мексики забила фантастичний переможний гол.
Фото «Манчестер Сіті»26
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