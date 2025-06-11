«Я була б роботом, якби сказала, що не відчуваю моментів гніву»: як Дженніфер Еністон пережила важке розлучення з Піттом

Минуло понад 20 років з моменту однієї з найбільших подій в історії таблоїдних ЗМІ: Анджеліна Джолі та Бред Пітт знімалися у фільмі «Містер і місис Сміт», і це стало одночасно закінченням шлюбу Пітта з Дженніфер Еністон. Зйомки фільму розпочалися на початку 2004 року, коли Бред ще був одружений з Дженніфер. У той час Бред і Джен вважалися голлівудськими королівськими особами. Вони були одружені з 2000 року й були золотою парою: гламурною, без драматизму та шалено популярною. А потім з'явилися містер і місис Сміт. Бреда взяли на роль разом з Анджеліною Джолі, яка вже мала репутацію зухвалої, сміливої та шалено привабливої жінки. З першої хвилини зйомок поповзли чутки, що між двома зірками щось відбувається, пише metro.co.uk.

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Бред і Джен оголосили про своє розлучення в січні 2005 року та остаточно оформили розлучення в жовтні. Всього через кілька місяців папараці зробили скандально відомі фотографії Бреда, Анджеліни та її сина Меддокса, які граються на пляжі в Кенії. Вони офіційно не підтверджували стосунки до наступного року, але хронологія стосунків практично сама собою писалася — як і заголовки таблоїдів.

Таблоїди почали постійно називати Еністон «Бідолашною Джен», зображуючи її як сумну, самотню жінку, яка просто не може втримати свого чоловіка. Звичайно, це викликало співчуття, але також робило її пасивною, ніби її єдина сюжетна лінія була залишеною позаду.

Один користувач Reddit ідеально підсумував це: «Коли дві жінки сваряться через одного хлопця, цей хлопець завжди буде переможцем».

Потім почалася драма з дитиною. ЗМІ вхопилися за цю ідею, що Джен не хотіла дітей і змусила розбитого горем Бреда шукати іншу. Це стало одержимістю таблоїдів. Вона обрала кар'єру замість материнства? Вона була надто егоїстичною? Занадто холодною? Не кажучи вже про те, що Еністон ніколи публічно не заявляла, що не хоче дітей. Її карали за те, що вона не виконувала роль матері, тоді як Бред, який створив сім'ю з Анджеліною, був зображений як великодушний сім'янин.

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В інтерв'ю Allure у 2022 році Еністон прямо відповіла на чутки: «І не дай Боже, щоб жінка досягла успіху. Світ був шокований, і я була шокована, — сказала вона. — Я була б роботом, якби сказала, що не відчуваю моментів гніву, болю, збентеження».

Тим часом образ Анджеліни був всюди. З одного боку, її хвалили за гуманітарну роботу та збільшення родини. З іншого боку, її все ще таврували як «іншу жінку».

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Зрештою, у 2011 році Бред Пітт дав коментар журналу Parade, який, здавалося, кинув тінь на його шлюб з Джен: «Я сам не жив цікавим життям… Гадаю, що мій шлюб мав до цього якесь відношення».

За роки, що минули, і Джен, і Анджеліна відкрито розповідали про наслідки цього всього. Дженніфер, зокрема, виступала проти ідеї, що життя жінки не є повноцінним, якщо у неї немає чоловіка та дітей. Як вона сказала Allure: «Ми повноцінні — з партнером чи без нього, з дитиною чи без неї».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Бред Пітт запропонував Дженніфер Еністон переїхати в його будинок.

Фото: Getty Images

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