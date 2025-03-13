Він був чесним: стало відомо про особисте зізнання Бреда Пітта перед розлученням з Еністон

Бред Пітт і Дженніфер Еністон, які зараз знімають романтичну комедію, колись вважалися золотою парою Голлівуду. Але не все було так ідеально, як здавалося за зачиненими дверима. Перед їхнім розлученням у 2005 році Пітт чесно зізнався Еністон у своїх почуттях до Анджеліни Джолі.

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Після семи років спільного життя вони розлучилися в січні 2005 року, пише The News.

Їхнє оголошення було таким: «Ми хотіли б оголосити, що вирішили офіційно розлучитися. Для тих, хто стежить за подібними речами, ми хотіли б пояснити, що наше розлучення не є результатом будь-яких спекуляцій, про які повідомляють таблоїди. Це рішення є результатом ретельного обмірковування. Ми раді залишатися відданими та турботливими друзями з великою любов’ю та захопленням один одним».

Під час зйомок фільму «Містер і місис Сміт», прем'єра якого відбулася в червні 2005 року, Пітт нібито чесно зізнався Еністон в тому, що любить Джолі, розповіла актриса Кортні Кокс.

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Під час інтерв'ю Vanity Fair Кокс поділилася: «Я не думаю, що він зав'язав роман фізично, але я думаю, що він мав до неї симпатію. Був зв’язок, і він був чесним щодо цього з Джен. У більшості випадків, коли людей приваблюють інші люди, вони не розповідають про це, — додала вона. - Принаймні він був чесним щодо цього. Це була симпатія, з якою він боровся протягом певного часу».

Після завершення культового серіалу «Друзі» у 2004 році Еністон переживала важкі часи, але інсайдери кажуть, що Пітт був надто зайнятий зйомками в «Містер і місис Сміт» з Джолі, тому не був поруч з нею.

Нагадаємо, розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі тривало вісім років і лише у січні 2025 року вони досягли угоди. Після цього Джолі накинулась зі звинуваченнями на Еністон та Бреда.

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Фото: Getty Images

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