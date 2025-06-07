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Досі не в собі: Дженніфер Еністон не може відійти від переляку через переслідування
Дженніфер Еністон, зірка «Друзів» та «Ранкового шоу», переживає емоційно важкий час після того, як стала жертвою серйозного випадку переслідування. 5 травня 2025 року чоловік, якого ідентифікували як Джиммі Вейн Карвайл, врізався своїм автомобілем у ворота будинку акторки в Бель-Ейр, коли вона була всередині, пише видання Marca.
Те, що здавалося поодиноким актом, виявилося кульмінацією двох років наполегливих переслідувань через соціальні мережі, електронні листи та голосові повідомлення, де нападник стверджував, що Еністон — його «дівчина».
Хоча охоронцям вдалося зупинити чоловіка, а поліція заарештувала його на місці події, емоційний вплив на Еністон був значним. Акторка розглядала можливість переїзду до свого маєтку в Монтесіто, щоб відновити відчуття безпеки. Бред Пітт також запропонував колишній дружині переїхати в його будинок. Крім того, вона подала заяву щодо витоку її адреси в публічних документах.
29 травня Вищий суд Лос-Анджелеса постановив, що Карвайл є психічно недієздатним. Згідно з двома психіатричними оцінками, підсудний страждає від важких психічних розладів, які заважають йому розуміти судовий процес. Суддя Марія Каваллуцці наказала призупинити розгляд справи, поки не буде визначено його лікування, що викликало обурення серед тих, хто очікував на рішуче судове рішення.
І захист, і обвинувачення дали зрозуміти, що результат не такий, як вони хотіли.
«Я знаю, що це не те, що хотів почути мій клієнт, але ми поважаємо процес», — сказав адвокат захисту.
Наступне слухання відбудеться 26 червня, де Дженніфер або її адвокат зможуть представити суду заяву про емоційний вплив на неї переслідування.
Додамо, що після інциденту Еністон з'являється на публіці з більш стриманим виразом обличчя і виглядає помітно стривоженою. Та є надія, що вона подолає це, як свого часу подолала дуже сильний страх висоти і польотів.
Фото: Getty Images131
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