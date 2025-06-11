Україна повернула тіла ще понад 1200 загиблих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 Захисників, які загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України від російських загарбників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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«З числа повернених „на щиті“ Оборонців полеглі з: Курщини; Харківщини; Луганщини; Донеччини; Запорізької області; Херсонщини. Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», 10 червня Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити важкопоранених і поранених воїнів з окремих категорій, погоджених на переговорах у Стамбулі 2 червня. Усі вони потребують негайної медичної допомоги.

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