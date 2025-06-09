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Ворог атакував Запоріжжя КАБами: є постраждалі та руйнування
Прифронтове Запоріжжя майже щодня перебуває під обстрілами росіян. Сьогодні вранці ворог вдарив по житловому району касетними боєприпасами. Дістала поранень 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправляють до лікарні, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, сім будинків зазнали значних руйнувань внаслідок ворожої атаки, десятки — пошкоджені. Понівечена труба газопостачання.
Такий вигляд має приватний сектор в одному з районів Запоріжжя після прильоту ворожої КАБ, написав Федоров.
Пізніше він повідомив, що ще одна жінка у важкому стані внаслідок ворожої атаки. Медики на місці удару стабілізують стан постраждалої. Після цього її доправлять до лікарні.
Як повідомляли «ФАКТИ», основною ціллю сьогоднішньої нічної атаки росіян на Україну виявилася Рівненська область та оперативний аеродром українських військових.
Росіяни у ніч на 9 червня атакували Україну майже 500 дронами та ракетами. Українською протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника.
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