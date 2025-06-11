41.15 / 41.69 47.21 / 47.89
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Клуб УПЛ призначив головним тренером колишнього наставника команди (відео)

14:47 11 червня 2025
Іван Федик

Клуб української футбольної прем'єр-ліги львівський «Рух», колишній наставник якого Віталій Пономарьов пішов у ЛНЗ, оголосив про призначення нового головного тренера команди. Ним став 37-річний колишній «керманич» львів'ян Іван Федик, повідомляє пресслужба «жовто-чорних».

Раніше фахівець працював із «Рухом» у 2020 та 2021 роках, вивівши команду в Українську прем'єр-лігу. Після цього Федик виконував у клубі функції директора з футболу, а також очолював «Рух-2», з яким посів друге місце у групі «А» другої ліги.

Додамо, що до тренерського штабу Івана Федика, який розпочне роботу з командою 23 червня, увійшли: Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк (асистенти головного тренера), Андрій Ковтун (тренер воротарів), Олег Кононіхін (тренер з фізичної підготовки) та Віктор Чижик (відеоаналітик).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим головним тренером «Шахтаря» став колишній футболіст «Барселони».

РЕКЛАМА

Фото ФК «Рух»

РЕКЛАМА
81

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Федишин

Не вдалося попрощатися, тіла немає: відома співачка про особисту втрату

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Дівам — «Зірка» та гарні звістки, Рибам — «Колісниця» та домашні клопоти: Таро-прогноз на 12 червня

Гороскоп на 11 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Водоліям потрібно звернути увагу на деталі, а Дівам переглянути застарілі домовленості: гороскоп на 11 червня

ракетний комплекс «Гром-2»

Не лише Taurus та ATACMS: експерт розповів, які українські ракети можуть бити на сотні кілометрів

Наступний матеріал
Новини партнерів