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Клуб УПЛ призначив головним тренером колишнього наставника команди (відео)
Клуб української футбольної прем'єр-ліги львівський «Рух», колишній наставник якого Віталій Пономарьов пішов у ЛНЗ, оголосив про призначення нового головного тренера команди. Ним став 37-річний колишній «керманич» львів'ян Іван Федик, повідомляє пресслужба «жовто-чорних».
Раніше фахівець працював із «Рухом» у 2020 та 2021 роках, вивівши команду в Українську прем'єр-лігу. Після цього Федик виконував у клубі функції директора з футболу, а також очолював «Рух-2», з яким посів друге місце у групі «А» другої ліги.
Додамо, що до тренерського штабу Івана Федика, який розпочне роботу з командою 23 червня, увійшли: Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк (асистенти головного тренера), Андрій Ковтун (тренер воротарів), Олег Кононіхін (тренер з фізичної підготовки) та Віктор Чижик (відеоаналітик).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим головним тренером «Шахтаря» став колишній футболіст «Барселони».
Фото ФК «Рух»81
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