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Спорт

Новим головним тренером «Шахтаря» призначено скандального ексфутболіста «Барселони» з двома судимостями (відео)

22:33 27 травня 2025
Арда Туран та Сергій Палкін

Тепер уже ексчемпіон країни донецький «Шахтар», який завоював Кубок України, знайшов заміну звільненому боснійцю Маріно Пушичу та офіційно оголосив про призначення новим головним тренером команди 38-річного ексфутболіста «Атлетико», «Барселони» та збірної Туреччини Арди Турана. За неофіційною інформацією, зарплата фахівця, який підписав із «оранжево-чорними» контракт на два роки, становитиме 2 млн євро на рік.

«Я пишаюся тим, що приєднався до „Шахтаря“ — великого клубу з багатою історією та великими традиціями, — цитує Арду Турана офіційний сайт ФК „Шахтар“. — Це команда, яка добре відома по всій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї — як в Україні, так і у європейських турнірах».

Перший в історії донецького клубу турецький тренер минулого сезону працював у «Еюпспорі» з Тарасом Степаненком і посів із новачком суперліги у чемпіонаті Туреччини шосте місце.

Зазначимо, що в роки кар'єри Арда Туран вирізнявся не лише футбольною майстерністю, а й крутою вдачею. Наприклад, у 2018 році він, коли грав за «Істамбул Башакшехір», отримав 16-матчеву (!) дискваліфікацію за атаку на суддю, а через кілька місяців зламав у нічному клубі ніс відомому співаку і був засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі умовно за зберігання неліцензованої зброї і навмисний напад.

І це ще не все. Минулого року турка визнали винним у податковому шахрайстві в Іспанії у 2015—2016 роках та засудили до одного року позбавлення волі з умовним терміном. Щоправда, Арда Туран визнав себе винним, заплатив 630 тисяч штрафу і уникнув в'язниці.

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Додамо, що півзахисник Арда Туран, який чотири рази визнавався футболістом року в Туреччині, встиг пограти за «Галатасарай» (двічі), «Атлетико», «Барселону» та «Істамбул Башакшехір». У колекції футболіста — медалі за перемоги у чемпіонатах, Кубках та Суперкубках Туреччини та Іспанії, Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. У складі збірної Туреччини (100 поєдинків, 16 м'ячів) він здобув «бронзу» Євро-2008.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що житомирське «Полісся» звільнило головного тренера після нічиєї з «Динамо».

Фото ФК «Шахтар»

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