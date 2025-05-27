Новим головним тренером «Шахтаря» призначено скандального ексфутболіста «Барселони» з двома судимостями (відео)

Тепер уже ексчемпіон країни донецький «Шахтар», який завоював Кубок України, знайшов заміну звільненому боснійцю Маріно Пушичу та офіційно оголосив про призначення новим головним тренером команди 38-річного ексфутболіста «Атлетико», «Барселони» та збірної Туреччини Арди Турана. За неофіційною інформацією, зарплата фахівця, який підписав із «оранжево-чорними» контракт на два роки, становитиме 2 млн євро на рік.

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«Я пишаюся тим, що приєднався до „Шахтаря“ — великого клубу з багатою історією та великими традиціями, — цитує Арду Турана офіційний сайт ФК „Шахтар“. — Це команда, яка добре відома по всій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї — як в Україні, так і у європейських турнірах».

Перший в історії донецького клубу турецький тренер минулого сезону працював у «Еюпспорі» з Тарасом Степаненком і посів із новачком суперліги у чемпіонаті Туреччини шосте місце.

Зазначимо, що в роки кар'єри Арда Туран вирізнявся не лише футбольною майстерністю, а й крутою вдачею. Наприклад, у 2018 році він, коли грав за «Істамбул Башакшехір», отримав 16-матчеву (!) дискваліфікацію за атаку на суддю, а через кілька місяців зламав у нічному клубі ніс відомому співаку і був засуджений до 2 років і 8 місяців позбавлення волі умовно за зберігання неліцензованої зброї і навмисний напад.

І це ще не все. Минулого року турка визнали винним у податковому шахрайстві в Іспанії у 2015—2016 роках та засудили до одного року позбавлення волі з умовним терміном. Щоправда, Арда Туран визнав себе винним, заплатив 630 тисяч штрафу і уникнув в'язниці.

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Додамо, що півзахисник Арда Туран, який чотири рази визнавався футболістом року в Туреччині, встиг пограти за «Галатасарай» (двічі), «Атлетико», «Барселону» та «Істамбул Башакшехір». У колекції футболіста — медалі за перемоги у чемпіонатах, Кубках та Суперкубках Туреччини та Іспанії, Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. У складі збірної Туреччини (100 поєдинків, 16 м'ячів) він здобув «бронзу» Євро-2008.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що житомирське «Полісся» звільнило головного тренера після нічиєї з «Динамо».

Фото ФК «Шахтар»

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