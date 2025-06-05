ЛНЗ знайшов заміну Григорчуку та призначив новим головним тренером колишнього арбітра (відео)

Клуб української футбольної прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ слідом за «Поліссям» та «Шахтарем» змінив головного тренера. Новим наставником команди, яка посіла в УПЛ 12-е місце, став ексасистент арбітра ФІФА та колишній наставник львівського «Руху» 51-річний Віталій Пономарьов, який замінив на чолі «фіолетових» Романа Григорчука, інформує офіційний сайт клубу з Черкас.

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Подробиці угоди не повідомляються, але раніше була інформація, що фахівець підпише контракт із амбіційним ЛНЗ на два роки.

Нагадаємо, що Віталій Пономарьов після завершення суддівської кар'єри працював з юнацьким складом «Руха», двічі вигравши чемпіонат України U19 (сезони-2021/2022 та 2022/2023), а також пробившись в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Під його керівництвом перша команда «Руха» у сезоні-2023/2024 зупинилася за крок від зони єврокубків, а минулого, попри серйозні кадрові втрати, посіла в УПЛ 8-е місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» сенсаційно вилетіла з прем'єр-ліги, програвши сільській команді.

Фото ФК ЛНЗ

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